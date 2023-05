U petak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 02. juna , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

– u terminu od 08 do 18 sati: Gornji Kokoti, Šteke i Beri.

– u terminu od 09:30 do 11 sati: Dio Ulica Vlada Ćetkovića i Slovačke.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Studenog, dio Veljeg Brda i Glava Zete.

Cetinje

– u terminu od 09 do 19 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Brezovik, dio Gornjeg Polja, Cerovo, Brlja, dio Studenaca.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Brezna.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu, dio potrošača u ul. Maršala Tita, šetalište pored marine.

Budva

– u terminu od 07:30 do 18 sati: naselje oko „Drvorat“-a I naselje „Palestina“.

– u terminu od 09 do 14 sati: kampovi Buljarica.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Đerane kod pekare Evropa.

Kotor

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Trsteno i Krimovica.

– u terminu od 09 do 13 sati: Vidikovac-Mokra Ploča.

– u terminu od 09 do 15 sati: Zagora-područje oko crkve.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Bojovića.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Čukarička, Gornoseljska I dio ulice 29. Novembar.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R.Marsenića.Lubnice, Jelovica, Kurikuće, Glavaca i Vuča.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 14 sati: Slijepač most, Bojišta.

– u terminu od 09 do 16 sati: Cerovo, Pripčići, Rasovo, Loznice, Babića brijeg, Vrh, Božovića polje, Jabučina, Kičava 2.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Vrujca, Ravni.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje duboko.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 10 sati: Tutiće.

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornji Lepenac.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gacka i Štitarica.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Lagatora.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Grnčara.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hakanje, Gropa i dio Vojnog Sela (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 09 do 11 sati: Dio prigradskog naselja Rožaja- Carine.

– u terminu od 08 do 14 sati: Sela:Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Đžuđževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont i TV Repetitor. (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornja Lovnica, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće (kratkotrajna isključenja)

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Šumanovac.

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Ponor i Palež.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

