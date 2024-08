U petak više opština bez struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 09. avgusta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 09 sati: dio Gornje Gorice – ulice Miloja Pavlovića i Sitnička i dio Donje Gorice – ulice Lješkopoljska, Berska i dr Anta Gvozdenovića (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Skopska, Goce Delčeva, Dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća.

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Ulica Đečevića, Bambis.

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat.

– u terminu od 10 do 12 sati: dio Starog Aerodroma između bulevara Josipa Broza Tita, Pera Ćetkovića i Veljka Vlahovića i Ulice Cvijetne (dom zdravlja, vodovod) i dio Vrela između škole i reciklažnog centra (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 13 do 14:30 sati: dio Bloka 5 – oko vrtića “Sunce” i dio Bloka 6 – od škole “Radojica Perović” prema Ul. Meše Selimovića (moguće kratkotrajno siključenje).

– u terminu od 14:30 do 16 sati: veći dio Tološa – ulice Boška Buhe, Kotorska, Milana Raičkovića i Ceklinska sa sporednim ulicama, preko puta Volija (prema Bloku 9), oko ambasade Hrvatske, iza benzinske pumpe Montenegro Petrol (moguće kratkotrajno isključenje).

Zeta

– u terminu od 08 do 16 sati: Odžino Polje.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

– u terminu od 09 do 15 sati: Ramza Ćafs, Drume, Vitoja, Božaj, granični prelaz i carina Božaj, Kremza, Spinja, Skorać, Barlaj (kratkotrajno isključenje)

– u terminu od 09 do 15 sati: Karaula Jagoda, Helnica, Nabom i Traboin.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oraovica.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Ćeklići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrzipov Do, Brestice, Bukovik, Stubičko Međeđe, Ul. Stubička, Ul. Bulevar 13. Jul, dio Kličeva.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 11:30 sati: Vrbanj, Kruševice, Sitnica, Petijevići, Bijelići, Lazarevići, Mokrine, Kosić, Murišić-Rebra komerc.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: Bistrica, Ravna rijeka, Kostići, Pisana jela, Rasovo – Rasadnik, Rosulja, Strojtanica, Boljanina, Rasovo – Rastoka.

– u terminu od 09 do 16 sati: Nedakusi – Dolac.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Padež, Gornja Rovca, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica,

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 15 do 19 sati: Kos 1, Kos 2, Trebješica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Ambarine, Slatina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobrilovina.

– u terminu od 10 do 15 sati: Ckara.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 14 sati: Ul.Velimira Jakića, Prijepoljska, naselje iza Pošte.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Majdan Kozare i Banđžov.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Kovačka Dolina.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

