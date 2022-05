U petak planirani radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 13. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, dio Stare Zlatice, Kunj, Milunovići, dio Gornje Gorice – naselje iza marketa “Venkor”, dio ulica: Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča i Vojvođanske

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Fabrika sira, Stologlav, Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo market, Velje Brdo, Donje Šume, Pričelje, Stanić, Lakat i Iverak (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bregovi Mijovića, Donji i Gornji Crnci, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Seoca, Radovče, Osredina, Ćelija Piperska, Daljam

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Bobija, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Drušići i Prevlaka

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: dio Bulevara Crnogorskih Junaka, dio ulica Njegoševe i Baja Pivljanina

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kneževići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Javljen, Macavare

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gvozd, Prekića polje, Smoljevina, Ćeranića Gora, Gradačka poljana, Miolje polje, Jugovići, Staro selo

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Dio naselja Buda Tomovića(Janjušević), Metalik Miljanić

-u terminu od 13:00 do 20:00 sati: Vodovod-Vidrovan,dio Vidrovana, Kaptaža-Vidrovan, dio Gornjeg Polja, Pilana Radović, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Granice

Budva

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Jaz

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul. Ive Lole Ribara / Stambene zgrade Ivanovići

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Tomba

-u terminu od 9:30 do 13:00 sati: naselje V. Gora, M.Gorana, Kunje, Kovačevići, Karastani, Pelinkovići.

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: selo Gač

Kotor

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Stoliv -dio potrošača

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Treći put- početak (područje oko Kapetanovića )

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Dragalj

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Igalo-Prizrenska ulica

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Igalo- područje oko Tamaris

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Igalo- Gomila

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Mujića Rečine, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pažanj

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor Kurilo

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Nikoljac, Radulići

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Muslići

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trpezi

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Ruišta, dio sela Beranselo

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Malo Selo

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hurije,Grahovo,Gornja Lovnica,Donja Lovnica,Bubovići,Klanac,Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Ćosovica,Zloglavlje i Honsiće

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

