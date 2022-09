U petak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

Danilovgrad

-u terminu od 14:00 do 16:30 sati: Dobro Polje i Glava Zete

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Veljeg Brda

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Smriječno

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kazanci, Ozrinići

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio Pilatovaca, dio Pilatovaca

-u terminu od 14:00 do 16:30 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 20:00 sati: Ćurke, Sutjel

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Ćurke, Sutjel, dio naselja Pistula

Bar

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: korisnici u blizini marketa “Lav”

Budva

-u terminu od 8:30 do 13:30 sati: restoran Vista i objekti u blizini

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Selišta, Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

-u terminu od 11:00 do 12:30 sati: Ambarine, Selišta, Matovine, Pržišta

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Gornji Lepenac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladoš, Mujića Rečine, Ravni

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Jabučina

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Lješnica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, dio sela Šekular, Rijeka Marsenića

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Zoriće

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Skarepača, dio sela Dedići

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Hakanje

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Kosanica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

