U petak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Bezjovo, Vrbica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Grude.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bobotovo Groblje, Kuside, Stari Dvori, Baljački Do.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Pišče.

Budva

– u terminu od 09 do 12 sati: dio naselja Servisna zona Jaz.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Škola “Boško Strugar” i naselje oko nje, crpna Stanica Dječiji vrtić “Solidarnost”, ulica Voja Lakčevića.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Goražda i Mašte.

– u terminu od 08:30 do 15:30 sati: Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča, Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, Kolektor ,dio naselja Taluma(Potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Talum 2)i Tunel Tifran.

– u terminu od 10 do 11 sati: Novo naselje,Fudbalski stadion, Sporska sala, Ulice:Čukarička,Gornoseljska ,Jovana Cvijića I dio ulica: 29 novembar i Teramske ulice.

– u terminu od 10 do 14 sati: RP -Buče,Prigradsko područje i sela u okolini Berana ,Hotel Berane, industriska zona Rudeša( Šip Polimlje i Šumsko pilanu,Kips,Obod,Europolis).

– u terminu od 11 do 12:30 sati: Ulice: Dušana Vujoševića,Mirka Arsenijevića ,dio ulice 29 Novembra,Zgrade Morava, zavodi za PIO,Socijalno i Zdrastvo,Market Laković,Tržni centri Okovi, Kalija, Repetitor Telekoma i naselja oko Supa fudbalskog stadiona.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Lozna, Crniš, Jagoče, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Čokrlije, Vlah.

– u terminu od 09 do 17 sati: Lješnica, Rasovo – Rastoka.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Mrtvo Duboko, Smrčje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Slatina, Krstac, Šundeci.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dobrilovina.

– u terminu od 10 do 12 sati: Lepenac – Cer.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Ponor i dio Vrbice.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Komarača,Meteh,Jara i Babino Polje (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Velike.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Male Krće.

– u terminu od 11 do 13 sati: Rudnica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gornja Lovnica,Ćosovica,Zloglavlje i Honsiće (kratkotrajna isključenja).

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Brajkovača.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS