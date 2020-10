U petak isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 09. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: Golužba, Vojno Dobro, dio ulica: Vojvode Vasa Bracanova, Žarka Zrenjanina, Franca Rozmana i Valtazara Bogišića, ulice: Đulje Jovanova i Iveze Vukova;

– u terminu od 08 do 18 sati: dio: Farmaka oko crpne i oko JU “Ljubović” i ulica Ksenije Cicvarić;

– u terminu od 09 do 15 sati: zgrada Nikić kod mosta „Braće Zlatičanin“;

-u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša, i Pajkov Vir.

Cetinje

– u terminu od 09 do 10 sati: Šinđon, Kokošice, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci ,Božija Voda, Karuč, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića;

-u terminu od 08 do 16 sati: Pod Počivalo, Šinđon, dio Palaca i Ulov.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Novog Sela, Livade Bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Frijeska, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje.

Nikšić

– u terminu od 08 do 18 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica (Zlatna Strana), Dubočke Gornje (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja i Gornja;

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Koravlica, Repetitor Jabukovac, Granični prelaz Vraćenovići i dio Vilusa.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: dio Crkvičkog polja, Žeično, Babići, Šarići i Barni do;

– u terminu od 13 do 13:30 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 07:30 do 20 sati: komletno područje Sutomora sa okolinom (moguće beznaponsko stanje), dio naselja: Partizanski put (Ispod Bumeranga) i naselja Mirošica 2

– u terminu od 08 do 14 sati: Vitići.

Budva

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Donji Pobori.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Štoj, od autokampa Tomi do hotela Imperijal.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Stari grad, Katedrala Sv. Tripun i dio Grada od Katedrale do Gurdića;

– u terminu od 09 do 13 sati: Grbalj i Dub;

– uterminu od 10 do 12 sati: Perast centar, korisnici oko Vile Perast.

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 12 sati: Kameno, Žlijebi i Ubla;

-u teminu od 10 do 10:30 i 14:30 i 15 sati: Bijele, Đenovića, Baošića i Kumbora (kratkotrajni prekidi);

– u terminu od 10 do 15 sati: Sutorina, Lučići, Beci, Prijevor, Malta, Šćepoševići i Konjevići.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 13 do 17 sati: Berane (periodična isključenja ne duža od pola sata pojedinih područja).

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Žuber, Ravna Rijeka, Pašića Polje, Rakonje, Malo polje, Pisana jela, Dobro brdo, Lipnica, Čokrlije, Pavino Polje, Mahala, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Slatka, Gorice, Kovrene, Bliškovo i Stožer;

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Lijeska donja, Lijeska gornja, Galica, Sokolac, Šljemena, Pisana jela, Kameno polje, Dzukeljska jama, Barice škola, Reljin Kamen, Potrk, Obod, Grančarevo Donje i Gornje;

-u terminu od 08 do 17 sati: Ravna Rijeka, Slijepač most, Božopvića polje, Mijatovo kolo, Jabučino, Okladi i Gevčina;

-u terminu od 08 do 12 sati: Crnča i Cerovo.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Dobrilovina;

– u terminu od 10 do 14 sati: Željeznička stanica i Bjelojevići.

Kolašin

– u terminu od 08:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta;

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta;

– u terminu od 08 do 17 sati: Dulovine, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Mateševo, Jabuka, Bare kraljske i Vranještica;

– u terminu od 09 do 14 sati: Liješnje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14 sati: kompletno područje opštine Rožaje;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Biševo (naselje u blizini škole), Bukovica (zaseoci: Razdolje, Rijeka, Binjoše, Grablje i Kačari), Čokrlije, Blace, Plunca (kratkotrajna isključenja) i Radetina-donji dio u blizini Škole.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak,Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;

– u terminu od 09 do 14 sati: Graca i Gornja Graca (povremena isključenja).

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, Engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić i Šumanovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.