U petak isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 05. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Gornjih Vranića (ul. Đura Čagorovića), ul. Raka Mugoše i dio ul. Rista Ratkovića;

– u terminu od 08 do 15 sati: dio ul. Miloja Pavlovića i dio Zlatice (ulice Pohorska i Pljevaljska);

– u terminu od 09 do 11 sati – dio Bulevara Stanka Dragojevića (oko NLB banke);

– u terminu od 11 do 13 sati – dio Buruma.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Crpna Grlić, Bjelusi, Ćurilac, Lazine, Kopito Petrovića, Šimšić, Tomaševići, Begovine, ZIP, GSI, Gruda, Vinarija Ravil, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Markovina i Povrhpoljina (kratkotrajni prekidi u napajanju u trajanju do 30 minuta);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Malenza, Đeđezi i Bandići;

– u terminu od 08:30 do 14 sati – Stanjevića Rupa.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda;

– u terminu od 10 do 13 sati – Rijeka Crnojevića i sela Riječke nahije.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Kuta, Bulevar 13. Jul, ul. Straševska, ul. Šavnička, dio Kličeva, ul. Budoška, dio Čađalice, dio Straševine i Lipova Ravan.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 12 sati – Luštica (dio poluostrva koji pripada hercegnovskoj opštini).

Kotor

– u terminu od 08 do 17 sati – Krivošije i Dragalj.

Bar

– u terminu od 09:30 do 14 sati: Polje, Alkovića Brijeg i Boškovići;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Gornje Rutke.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 18 sati: pekara – Krute, pumpe Klezna, Gornja i Donja Klezna, kao i Gornji i Donji Kosići;

– u terminu od 08 do 15 sati – dio Đerana prema ulici Turizma.

Bijelo Polje

– u terminu od 12 do 15 sati – Grančarevo;

– u terminu od 09 do 15 sati: Mijatovo Kolo, Pisana Jela, Đorđija Stanića, Gornja Lipnica, Slijepač Most, Pali, Ribarevine, Nedović, Ostrelj, Ramčina i Zaton.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Bjelojevići.

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati – Babljak;

– u terminu od 08:30 do 14 sati – Vočje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Koši Do i Brvenica.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati – Korita.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Vrbica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Dedeići.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušići, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj – Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisijevo Polje i selo Babino;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – dio planinskog katuna Jelovica;

– u terminu od 12 do 12:30 sati – Rudnik mrkog uglja Berane.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Grnčar.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.