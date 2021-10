U petak isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Opasanica, Mokra, Brskut i Bukumirsko jezero

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ubli, Živkovići, Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: zgrada opštine i dom zdravlja kao i dio Golubovaca oko njih, Beglaci i dio Bijelog Polja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Brskut

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul, Desanke Maksimović i dio ul. Raka Mugoše

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Studenog

Cetinje

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Lipovik, Čukovići , Dujeva, Zajčina, Mihailovići, Poseljani i Zaštek

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Goransko, FEP

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mrkajići, Usputnica

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Vasiljevići

Bar

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Tomba, Aragana, Perčobići, donje Zaljevo, Kamenolomi Put Bar i Kamenolom ZIB-a .

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Koštanjica, Tejani, Gornja i Donja Briska i Livari

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gluhi Do, Limljani, Litine, Karuče i Pozanje i vodovodne pume Velje oko i Malo oko

Kotor

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Vatrogasnica, naselje oko nje, dio Njegoševe ulice

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Studentski dom i naselje oko doma, Gornji Morinj – Bakoči, Bunovići

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Zlatne Njive i Mečerov Brijeg (dio prema Zlatnim Njivama)

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podi – Matkovići, Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi, Ubla, Navarinsko polje, Grabi, potrošači oko stare vile Margot.

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Reljin Kament, Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Mijatovo Kolo, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi, Babića Brijeg, Zaimovića Livade, Rijeka, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje Selo, Goduša – Rebronje, Pavino Polje, Čokrlije, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Pali, Osmanbegovo selo, Voljavac, Femića Krš, Biokovac – Sadici, Ličine – Korita

-u terminu od 11:00 do 17:00 sati: Potoci, Žurena, Laholo, Kostići, Kaševari, Dubovo, Brestovik, Pašića Polje, Femića Krš, Brzava, Prijelozi, Zagrad, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Korita, Ličine, Moravac, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Osmanbegovo Selo, Lazovići, Čampari, Sušica, Đalovići, Sokolovac, Dupljaci, Poda, Bioča, Trubina, Srđevac, Lozna, Jagoče, Crniš

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Tomaševo, Drndari, Glibavac, Potrk, Obod, Žaljevo. Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana Jela, Šljemena, Barice,

Čokrlije, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Sutivan (Dio naselja od škole prema Kneževićima)

-u terminu od 15:00 do 19:00 sati: Bistrica-centar, Kostenica

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Stevanovac

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ravni, Moračka Bistrica, Lug Vukićevića

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Babljak, Bojići

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac, Rijeka Marsenić, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Selo Jošanica, Kralje, Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Gradina

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Tepca, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, objekat Vojske na Štuocu, Štuoc – Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

