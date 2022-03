U petak isključenja u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Dio City kvarta – dio ulica: Radoja Dakića, Pera Šoća i Vojvode Maša Đurovića

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donje Čarađe, Bjeloševina, svi korisnici sa područja Golije

Bar

-u terminu od 13:30 do 15:00 sati: Mandarići, Zupci, Tuđemili, Maksim, Podsustaš, Rusko naselje Sinegorje, Sutorman, Vučkovići, Boškovići i Ribnjak.

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Rena i Ronkula (naizmjenična isključenja po izvodu u trajanju do 45 minuta)

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Kruče Uvale, dio naselja Đerane u blzini “Kliko Company”

Budva

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Buljarica (Krš Midžora)

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Velje Duboko, Vozarina,

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Durutovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bare Kraljske 1

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Belojevići, Lepenac –Žari, Štitarica , Baza , Kolo, Vrela-Obod

Bijelo Polje

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: Ravna Rijeka

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Grad-Brena, Medanovići, Slijepač most, Ostrelj, Podvrh, Potoci-Slatina, Čeoče, Bojista

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Rasovo, Boljanina, Kurilo, Vlah, Pex-Impex

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: lokali u okviru Tržnog centra “Buvljak”, stari Dom učenika Berane, Budimlja,Mašte, dio sela Goražde, dio sela Bubanje, dio sela Zaostro

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Bor

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Donja Lovnica

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Izvori

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

