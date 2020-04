U petak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i repetitor Zatrijebač.

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orah

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Korita

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Staniseljići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje iza škole Pavle Rovinski

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, GSI, ZIP, dio Lazina,Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Begovine, Zip i Kopito Petrivića (isključenja ne duža od 30.min. u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Povrhpoljina, Margovići i dio Gornjeg Zagarača

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slatina

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Očinići, Očinića Poljane i Borišići

Plužine

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Dio Crkvičkog polja, Carina (Šćepan polje), Šćepan polje, Brijeg, Paklice, Tara-Grab

Nikšić

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Rokoči

-u terminu od 9:30 do 10:00 sati: Gimnazija, Bulevar Vuka Mićunovića, Ul. Partizanski put, Ul. Krsta Kostića, dio Rastoka

-u terminu od 12:30 do 15:00 sati:Gim nazija, Bulevar Vuka Mićunovića, Ul. Partizanski put, Ul. Krsta Kostića, dio Rastoka

-u terminu od 9:00 do 9:30 sati: ul. Partizanski put, Ul. Đura Roganovića, Ul. Narodnih Partizanskih odreda, dio Rastoka

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Spila, “Zagora (Savino Brdo)”,Okolišta, Osječenica, Grahovac, Zaslap, Nudo ,Rojevići, Zakurljaj, Prisoje, Brana, Gornje Polje, Podkraj, Grahovo ,Katunjani, Tospude ,Trešnjevo, Repetitor (Krotinja), Rokoči

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut,

Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica, (Zlatna Strana), Dubočke Gornje (Pećinovac),Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja,.

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati:Trafomont, Maočići, Riječani , Sušara- Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vojin do

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 saati:Repetitor Možura

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Stari Grad

Budva

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Mažići, Lapčići, Stanišići, Brajići, Di Bar, Duletići, Pobori, Gornji Pobori, Donji Pobori i Stanjevići

Bar

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Limljani, Gluhi Do, Litine i pumpe vodovoda (Velje i Malo oko)

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Savina, Apartmansko naselje, Bolnica Meljine, kraći prekidi u trajanju izvođenja radova

Kolašin

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Sela

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Drijenak

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Bašanje Brdo, Dom Zdravlja, Gorska, Industrisko, Izbjegličko, Sm Polje, Vijenac, Vodenica, Željeznička Stanica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Šljivovica

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Prestreke

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Mijatovo Kolo

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 15:00 do 16:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Potrk, Obod, Žaljevo

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Kumanica

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Slijepač Most

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Pisana Jela

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Feratovo Polje

Berane

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: selo Kurikuće

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Otilovići

Žabljak

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Suvodo, Karadžić, Zminica, Rudinovača, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Smoljan, Mandića Do, Okruglica

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Tušinja

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata od 30. marta do 04. aprila, u terminu od 07:30 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

– Nikšić – Grahovo, STS-Rokoči 1, STS-Nudo 1 i STS-Prisoje.

– Cetinje – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje;

– Danilovgrad – Povrhpoljina,Đuričkovići, Markovina, Gruda i Ćurilac;

– Berane – Kurikuće.

– Bijelo Polje – Glibavac, Kumanica, Potrk, Obod i Žaljevo.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.