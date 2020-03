U petak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Očinića Poljane i Borišići.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići , Begovine, Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Povrhpoljina, Markovići, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač (isključenja ne duža od 30. min. u navedenom periodu).

– u terminu od 07:30 do 16 sati: dio Tomaševića, Begovine, Zip i Kopito Petrivića.

– u terminu od 08 do 15 sati: Slatina.

Nikšić

– u terminu od 07:15 do 17 sati: Prisoje.

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Rokoči.

– u terminu od 08 do 17 sati: Nudo.

Plužine

– u terminu od 07 do 16 sati: Brijeg, Šćepan Polje, Paklice, Tara-Grab, Duba, Bajovo Polje, Zaborje, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Zakamen, Seljani, Potrk, Polje Pejovića.

Bar

– u terminu od 08 do 16 sati: Limljani, Gluhi Do, Litine i pumpe vodovoda (Velje i Malo oko).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: Hotel “Lido” i hotel “Olimpik”.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Čokrlije, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice (1-4), Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Pape, Glibavac, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče, Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir.

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Potrk, Obod, Žaljevo.

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Kumanica.

– u terminu od 10 do 16 sati: Rasovo, Pisana Jela, Mijatovo Kolo, Prestreke i Slijepač Most.

– u terminu od 15 do 16 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Čokrlije, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice (1-4), Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Pape, Glibavac, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče.

– u terminu od 16 do 17 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Traforeoni: Plana, Blatina, mHE Bistrica, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Donje Lipovo, Gornje Lipovo.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Sela.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: NN izvod Jovanovići.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 14 sati: Otilovići i Metaljka.

– u terminu od 09 do 15 sati: Đakovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Bijelo Polje (23.03. – 28.03.) – Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja, Pećarska, Potrk, Obod, Žaljevo i Glibavac.

Ulcinj (23.03. – 28.03.) – Bratica, Mavrijan, Salč, Šišani, Krute i Kruče;

Cetinje (23.03. – 28.03.) – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje;

Danilovgrad (23.03. – 28.03.) – Povrhpoljina, Đuričkovići, Markovina, Gruda i Kopito;

Berane (23.03. – 28.03.) – Kurikuće.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.