U petak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Ulica Neznanih Junaka

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Mašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte, dio Donje Gorice iza auto Mazda servisa, zgrada u Ulica Vojislavljevića iza škole Oktoih , Obala Ribnice u blizini škole na Draču

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Baloči, dio Novog Sela

Nikšić

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Kunak, Stubički kraj, Jovan Do

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: svi potrošači sa područja Golije, Rubeža, Straševina – Barake, Ul. Budoška, Ul. Vrtačka, dio Straševine

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Baošići- područje oko restorana Deli Radivoj

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha), na području Mikovića, Orahova, Dupila, Popratnica, Braćena, Dabovića, Komarna, Trnova, Gađi, Šiševića kao i vodovodan postrojenja u Orahovu (Bunari 4,5,6 i Bunari 7,8,9)

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, dio naselja Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: naselje Đerane uz bulevar Teuta kod tehničkog pregleda Klokos



Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Zona grada Mojkovca, Donja Štitarica, Slatina

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Jasen, Velje Duboko, Prekobrđe-Ulica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Smira

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Zminac, Zaton 2, Ramčina

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Tomaševo, Pavino polje, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Crniš, Trubina, Jagoče, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Čampari, Lazovići, Moravac, Dupljaci, Čokrlije

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, dio sela Trpezi

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Babino, Dragosava , Zagorje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Gornja Rženica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

