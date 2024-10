U petak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 18. oktobra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 12:30 sati: dio Starog Aerodroma – zgrade na bulevarima Veljka Vlahovića i Pera Ćetkovića (prema Koniku) i fudbalski kamp – moguće kratkotrajno isključenje

-u terminu od 12:30 do 13:30 sati: dio Starog Aerodroma između bulevara Josipa Broza Tita, Pera Ćetkovića i Veljka Vlahovića i Ulice Cvijetne (dom zdravlja, vodovod) i dio Vrela između škole i reciklažnog centra

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Draževina, naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanovića, Ulica Valtazara Bogišića, dio Ulice CASNO-a, naselje iza škole Sutjeska, Ulica Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića, Ludviga Kube

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Lamele Radoja Dakića u Ulica Seva Boljevića

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati: dio Lamela i dio naselja u Ulica Steva Boljevića i Dušana Milutinovića

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 16:00 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Suk, dio Pričelja, Seoca

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bajovo Polje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lukovo, Vrzipov Do

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Ul. Trebješka, Bulevar 13. Jul, dio Mrkošnice, mali most-Kličevo, dio Kličeva

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Kodre, Kolomza, Pistula Repetiror Možura, Sv.Đorđe

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Ulcinjske Krure i Kruče

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: dio korisnika ispod Možure

Herceg Novi

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: korisnici iznad i ispod magistrale na potezu od pršut krivine prema Torti, potrošači na Pršut krivini

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: korisnici ispod Pršut krivine,ulica Ivanovica, zgrade Bjanka, Galina, Fiona, Patricia, Kamelija, kamp Mimoza, Mirine, područje oko Pošte u Đenovićima, područje iznad kompleksa Porto Novi

-u terminu od 8:30 do 15:30 sati: komplet područje Igala, Novosadski put, Njivice, Žvinje, Sutorina, Lučići, Šćepoševići, Prijevor, Beci, Granični prelaz Debeli Brijeg i Granični prelaz Kobila, Ratiševina, Mojdež, Sušćepan, Trebesin – prekidi u napajanju u trajanju do 30 min tokom izvođenja radova

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: korisnici u naselju Andrići, donji Mojdež

Rozaje

-u terminu od 9:00 do 12:30 sati: dio sela D.lovnica

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

-u terminu od 11:00 do 11:40 sati: dio sela Murino

-u terminu od 11:40 do 12:20 sati: dio sela Murino

-u terminu od 12:20 do 13:30 sati: dio sela Murino

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Paljuh, sela:Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica, dio sela Radmanci

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Bubanje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja, dio sela Zabrđe

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Mojkovac (NN izvod ‘Krgušići’)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dobrilovina, Krstac (NN izvod ‘Vukadinovići’)

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ambarine, Slatina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Vukićevića lug

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornje Loznice

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Jagoče

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bistrica, Ravna rijeka, Kostići, Pisana jela, Rasovo – Rasadnik, Rosulja, Strojtanica, Boljanina, Rasovo – Rastoka

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ribarevine, Obrov, Zaton



Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Male Krće, Gotovuša

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

