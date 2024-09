U petak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 13. septembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8:30 do 10:30 sati:dio Doljana – Ul. Mosorska, Kučki put, dio Murtovine – preko puta trim staze na Zlatici i prema Kučkom putu i dio Zlatice – dio stare Zlatice, oko stadiona Koma, oko škole, oko stovarišta, oko Volija i iza i naspram benzinske pumpe (Moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 10:30 do 14:30 sati: Dio Buruma, dio Ulica Iveze Vukova, dio Ulica Vojvode Vasa Bracanova i dio Ulica Generala Sava Orovića, Rehabilitacioni Centra,

-u terminu od 14:30 do 15:30 sati:dio Doljana – Ul. Mosorska, Kučki put, dio Murtovine – preko puta trim staze na Zlatici i prema Kučkom putu i dio Zlatice – dio stare Zlatice, oko stadiona Koma, oko škole, oko stovarišta, oko Volija i iza i naspram benzinske pumpe (Moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 08 do 15 sati:Ulica Sednjoškolska i Radnička,Dio Donje Gorice-Kolovrat, UlicaPavla Mijovića

Dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća,Dio ulice Ratnih vVeteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, dio ulica Vlada Ćetkovića i Slovačke,Ulica Mašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte

Zeta

-u terminu od 09 do 13 sati:dio Dahne, Dajbabe – (kratkotrajno isključenje),dio Dajbaba i Botun

Tuzi

-u terminu od 09 do 17 sati:Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

-u terminu od 09 do 12 sati:Gojčaj, Rokšped – Vuksanlekići, Vuksanlekići, dio Sukuruća, dom kulture i crkva u Sukuruću, Kodrabudan, Dreševići i Podhum

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk

-u terminu od 08 do 15 sati:Osredina, Stanjevića Rupa

-u terminu od 08 do 16 sati:Prentina Glavica,Siga



Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrzipov Do, Sjenokosi, Planik,Kuta

– u terminu od 08 do 17 sati:Ul. Gračanička, Ul. Školska, Bulevar 13. Jul, Ul. Stubička, dio Kličeva oko Doma, Prijespa, Carev Most,Ul. Rudarska, UL.Gračanička, Šljunkara, Progres, dio Gvozdenica, Distributivni Centar, Asfaltna baza, Mehanizacija i Programat

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati:centar Štoja

Kotor

– u terminu 09 do 12 sati:Muo –Centar,Muo-Ramadanović

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sutorina, Granični prelaz”Debeli Brijeg”, Beci, Prijevor, Malta, Šćepoševići, Lučići

Tivat

-u terminu od 08 do 09 sati:Donji Kalimanj

Andrijevica

– u terminu od 9:30 do 14:30 sati:Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Prisoje

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Donja Rženicay,Selo Zagprje

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati:Gornja Lijeska

-u terminu od 08 do 16 sati:Bistrica,Ravna rijeka,Kostići,Pisana jela,Ribarevine,Rasovo – Rasadnik, Rosulja

Rasovo – Rastoka,Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava,Strojtanica,Boljanina

-u terminu od 09 do 16 sati: Zaton

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica Bojići,Padež,Gornja Rovca

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornji Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati:Dobrilovina, Krstac

– u terminu od 08 do 14 sati:Ambarine,Slatina

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Dio grada Petnjca, Laze

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati :Meteh, Jara i Komarača,Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

Pljevlja

– u terminu od 10 do 16 sati: Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo

-u terminu od 09 do 17 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka,Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak,Borova

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Bralići

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac,Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

