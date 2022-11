U petak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 04. novembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Vinići, Mosori, Sretnja , Brijestova , Rova , Donji Rsojevići, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Motel Sokolina i Veleta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Studenog, Poljica, dio Donjeg Zagarača

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio naselja Stankova Gomila, Bulevar Crnogorskih Junaka, dio Humaca i Bajica-Pozduje

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pišče

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen

Budva

-u terminu od 14:00 do 16:00 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor, Bijele Poljane

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Mažići, Duletići, Lapčići, Stanišići, Pobori, Gornji Pobori, Stanjevići i Brajići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: ulica 28 Decembar(dio grada kod stanice Uprave Policije i Vatrogasne)

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Brkanovići, Pečurice, Grdovići, Velje Selje, Kunje, Nikezići, Duškići, Mala i Velika Gorana, Metanovići, Pelikovići, Kovačevići, Centar Ostrosa

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Zgrada Brčvaka kod kružnog toka u Ilinu.

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio naselja Dubrava iznad magistrale od 106 ulice

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hurije,Grahovo,Gornja Lovnica,Donja Lovnica,Bubovići,Klanac,Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Ćosovica,Zloglavlje i Honsiće

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Skić, Korita, Komarača, Meteh 1, Meteh 2, Jara, Babino Polje, Prnjavor, Malo Selo, RDC (Kofiljača), Đurička Rijeka, Bogajiće,Vojno Selo, Hakanje, Gropa,Jasenica, Hoti 1, Zabelja i Hoti 2

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, dio sela Štitare, Selo Batuni

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Bojovići

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Selišta

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mujića Rečine

Bijelo Polje

-u terminu od 14:00 do 18:00 sati: Kanje

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Lješnica

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ravna rijeka

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Nedakusi, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Loznice, Voljavac, Ostrelj, Rodijelja, Stožer 2

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Suvodo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

