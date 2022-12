U petak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 9. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nik Maraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat i Repetitor Zatrijebač, dio Farmaka

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Šteke, Beri i Gornji Kokoti, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: područje Katunske nahije: Cuce, Bjelice, Čevo, Velestovo, Markovina, Ubli, Bijele Poljane, Ćeklići, Resna i područje Lastve Čevske

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mratinje selo, Repetitor Mratinje, Gornja Brezna

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela, Repetitor Možura

Budva

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio naselja Prijevor i Seoce, dio naselja Vodovod Lastva, dio naselja Svinjišta, dio naselja Lastva

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: naselje Čelobrdo

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Mojdež, Tijesni Klanac, Kulinovići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Modra Ploča -Čela

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kamenari-Jošica

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Sveti Stasije, Jugodrvo- Čikić

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Bjelojevići, Donja Polja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Selišta, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

Kolašin 8:00 16:00 Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Kolašin 9:00 15:00 Konzum TS 35/10 kV Manastir Morača (Manastir Morača, DV Crkvine, DV Prekobrđe, DV Gornja Morača, DV Rovca – Vrujca, Ravni, Mioska, Vočje, Dugi laz, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Gornja Morača, Ljevišta, Đuđevina, Petrova ravan, Sreteška gora, Drijen, Bare, Prekobrđe, Podi, Uljari, Sela)

Bijelo Polje

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kostići, Kaševari, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Voljavac

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ivanje-Koraći

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Lješnica, Jablanovo

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Nedakusi-Lelo, Vinilplast, Kisela voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbreže, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Oluja, Gubavač, Voljavac, Bijedići, Rodijelja, Brčve, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice

-u terminu od 11:00 do 14:30 sati: Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vrbica

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: ulice: Dušana Vujoševića,Moravska,dio ulice 29 Novembra i naselje oko fudbalskog stadiona

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Gračanica , dio sela Slatina

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Potpeće

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Timar

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

