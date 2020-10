U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 23. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 18 sati: područje Kuča (Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje, Cvilin, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Rozdec, Rudine, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat, repetitor Zatrijebač, Kosor, Kupusci, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj);

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša i Pajkov Vir;

– u terminu od 08 do 18 sati – dio Farmaka oko crpne;

– u terminu od 08 do 16 sati – dio Gornje Gorice, dio ul. Miloja Pavlovića i dio uz magistralu.

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza, granični prelaz Božaj, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom;

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići;

– u terminu od 07 do 08 i od 17 do 18 sati – kompletno područje Tuzi osim centra (Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Ljuljanovići, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj , Ljuljanovići, područje Hota, Vuksanlekića, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići, Podhum, Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, Vladne i Dubrave).

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići, Begovine, Grude, Jabuke, Lazarev Krst, Bandići, Đeđezi, Malenza, Donji i Gornji Zagarač, Povrhpoljina, Markovina, Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Frijeska, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje;

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kosić, Jastreb, Mamućevina, Koljat, dio Lazina, Maljat, Kokotovac i dio Podglavica.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati – Ceklin;

– u terminu od 09 do 14 sati – Kokošice;

– u terminu od 09 do 13 sati – dio Bulevara Crnogorskih junaka.

Nikšić

– u terminu od 08 do 18 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje, Bijela Vrata, Cerovačka Glavica, Zlatna Strana, Dubočke Gornje, Pećinovac, Krtine (Šljeme), Garevac, Baljački Do, Crni Kuk, Zanuglina, Gornja i Donja, Somina;

– u terminu od 08 do 15:30 sati – Jasenovo Polje;

– u terminu od 08 do 16 sati: Vilusi, Ilijino Brdo, Carina i Dolovi;

– u terminu od 11:30 do 12:30 i od 13:30 do 15 sati – dio Pilatovaca;

– u terminu od 09:30 do 10:30 – dio Petrovića.

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje Donji Štoj (od autokampa Tomi do Hotela Imperijal i od hotela Imperijal do nekadašnjeg restorana Monako), kao i dio naselja Pristan kod restorana Aragosta.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati – korisnici na području Vitića.

Budva

– u terminu od 08:30 do 14 sati – Kamenovo, Divanovići i Podbabac.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati – Prčanj (dio korisnika oko škole);

– u terminu od 09 do 17 sati – Grbalj (Glavatičići, Kubasi, Višnjeva, Kovači, Krimovice, Ograde, Marovići, Platamuni, Trsteno, Zagora, Bratešići, Gorovići i Zvicer).

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: Malta, Prijevor, Beci, Lučići, Šćepoševići i Vrbanj.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: naselje Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati – ul. Tripka Džakovica i ulica kod hotela MB;

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić i Šumanovac.

Šavnik

– u terminu od 10 do 11 sati: Policija, supermarket Voli, Prva banka, kafana Lovac, Opština Šavnik , Pošta, kuća Drinčića, Hotel Đoković, Dobra Sela, Previš, Godijelja, Grabovica, Mtel repetitor, Mljetičak, Slatina, Timar, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Dubrovsko, Rudo Polje, Gornje Polje, Bijela, Miloševići i Kruševice;

– u terminu 09:30 do 17 sati: fabrika vode u Gusarevcima, Tušinja, Boan, Štičje, Bare, Krnja Jela, Sirovac, Strug, Podmalinsko i Manastir Podmalinsko.

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Daciće, Halilovići, Majdan, Kozare, Banđžov, Betonjerka, Bukelj, Kaluđerski Laz, Kamenolom, Kula i dio naselja Carine;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Kujevići, Fejzići, Dautov, Plunca, Babići, Ggrahovo, Bijela Crkva, Biševo, Luke, Ređovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Đžuđževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont i TV repetitor.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – gornji dio naselja Glavice.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Vusanje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisjevo Polje, dio sela Zagrađe i dio sela Budimlja.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Slijepač most (Pali), Dobro Brdo, Pisana jela, Lipnica, Čokrlije, Pavino Polje, Mahala, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Slatka, Gorice, Kovrene, Bliškovo i Stožer;

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Lijeska, Galica, Sokolac, Šljemena, Pisana jela, Kameno polje, Džukeljska jama, Barice škola, Reljin Kamen, Potrk, Obod i Grančarevo.

Kolašin

– u terminu od 08:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati : Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 09 do 14 sati – Liješnje i Skrbuša (Oćiba);

– u terminu od 09 do 18 sati: Rovca, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Duboko, Bulje i Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Lepenac (Lojanice).

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.