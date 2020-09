U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 11. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Dahne, Dajbabe i Botun.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio ul. Nikole Tesle, Lutovačkih bajraktara, dio Bratonožićke ulica, dio Bera i Gornji Vranići.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: dio ul. Miodraga Boljevića.

Danilovgrad

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kosić, Jastreb, Mamućevina, Koljat, dio Lazina, Maljat, Kokotovac i dio Podglavica.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Carine, Glušje Selo, Liverovići, Jasenovo Polje

– u terminu od 08 do 18 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje

(Bijela Vrata), Cerovačka Glavica (Zlatna Strana), Dubočke Gornje (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Tospude.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 15:30 sati: Goransko-Šume i Miloševići.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Crni Rt i Velji Grad.

Budva

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Manastir Praskvica i repetitor u blizini.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Kravari.

Tivat

– u terminu od 08:30 do 11:30 sati: Tripovića.

Kotor

– u terminu od 08 do 11 sati: Muo dio prema Glavatima.

– u terminu od 09 do 11 sati: područje oko Školskog Centra I OŠ “Narodni heroj Savo Ilić”.

– u terminu od 09 do 14 sati: Rakite – gornji dio naselja.

Bijelo Polje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

– u terminu od 09:30 do 12:30 sati: Ulica Polimska naselje oko Tehničke Škole, gornji dio Obalskog Naselja, Tehnička škola i Granična Policija.

– u terminu od 07:30 do 14 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

– u terminu od 08 do 11 sati: Livadice i Prijelozi.

– u terminu od 08 do 12 sati: Voljavac.

– u terminu od 09 do 10 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka, Kičava, Grubješići.

– u terminu od 09 do 12 sati: Jagoče.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dobro brdo, Pisana jela, Loznice, Slijepač most, Stožer.

– u terminu od 11 do 14 sati: Femića Krš.

– u terminu od 12 do 15 sati: Goduša.

– u terminu od 14 do 15 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka, Kičava, Grubješići.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Centar grada Mojkovac, Baza, Podbišće, Feratovo Polje, Gacka, Ćetkovići, Kovijanići, Kraljevo Kolo, Štitarica, Biogradsko Jezero i Mrdo.

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati: Suva Gora.

– u terminu od 09 do 17 sati: Benzinska pumpa, Crkvine, Lugovi, Moračka Bistrica, Oćiba, Pčinja, Vladoš, Žirci.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Meteh, Jara i Babino polje. Kratkotrajna isključenja DV 10kV „Meteh“.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi sela Lagatore i Radmanci.

Pljevlja

– u terminu od 07 do 16 sati: “Vodovod Pliješ, vodovod Podpliješ, ulica Narodne revolucije, Monter, rasvjeta-Vetra, stovarište Vektra, Zgrada pogranične policije, carinski terminal, Radosavac, restoran Balkan, Rudnička zgrada, dio ul.Prijepoljeske, Miloša Tošića, Klanica, dio naselja Ševari i Mljekara, ul.Narodne revolucije, Osnovna škola Boško Buha, Naselje C, benzinske pumpe, Mat petrol pumpa, Restoran i supermarket Franca, Dio ul.Ratnih vojnih invalida, Velimira Jakića, zgrade u ul.Velimira Jakića, Restoran Oaza, Zgrade u ul.Skerlićevoj i zgrade u ul.Kralja Petra, Barake u Naselju C, dio ul.Narodne revolucije, Osnovna škola Boška Buha, Pumpe Eko i Ina, perionica auta, Sava osiguranje, Ul.20.novembra, dio ul.Tanasija Pejatovića, ul.Omladinsku, zgrade u ul.Omladinskoj, dio ul.37.divizije, ul.Prijepoljska, naselje iza Pošte, naselje Potrlica, Dio ul.Ratnih vojnih invalida, Event Centar Taša, Ul.Miloša Tošića, zgrada Uprave šumarstva, meterološka stanica, zgrada MUP-a, dio naselja u 3.Sandžačkoj, Romsko Naselje, Trlica, repetitor Tvrdaš, Zgrade u naselju Varoš, Zgrade u naselju Zlodo, ul.Banijska, 37.divizije, Mirka Pejatovića, ul. 1.decembra, Pavla Bulatovića, Avalska, dio ul. 37.divizije, Tršove, Hotel Pljevlja, Dom Kulture, Zgrada Winga, podzemna garaža, ul. 3.Sandžačke brigade, Autobuska, Pošta, zgrade TE u ul3.Sandžačke brigade, Radio PV, zgrada penzionera, zgrada Borova, kotlarnica, Atlas banka, Zgrada Suda, Tržni Centar, dio ul.Kralja Petra, ul.Boška Buhe, Tršova, Voja Đenisijevića, Glasinačka, Boška Buhe, zgrada iznad apoteke, Apoteka Risto Vukotić, Vatrogasni Dom, dio ul.Narodne Revolucije, Volođine Zoil Lovćen, ul.Podgorička, Dječji vrtić, dio ul.Velimira Jakića i Kralja Petra, zgrada Solidarnosti, Dom Vojske i zgrade u ul. 1.decembra, dio ul.Pavla Bulatovića, dio ul.37.divizije, ul.Oslobođenja, zgrada Supermarketa Žitoprodukt, dio naselja Brdo, Radionica Mat Company, naselje Bajov potok, Ševari, Sekcija za puteve, stovarište Tanjević, kamenorezačka radnja Rvović, otkupna stanica Spajić, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, Krejino Vrelo, Pekara i naselje Židovići, Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Kalušići, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Živinska Farma Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, Vujanović (preduzeće Mivex), Duja (staklorezačka radnja), pilana Dragaš, pilana Klačar, pilana, Mišović, Podrogatac, Pauče, Šumani, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže.

– u terminu od 08 do 15 sati: Potrošači iz dijela sela Borovice koji se napajaju sa mreže koja je vlasništvo Rudnik uglja AD Pljevlja, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Hodžići.

– u terminu od 08 do 18 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori i Javorak.

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Ggrahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Ređovići, Crnokrpe, Razdolje, Knfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Đžuđževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont i TV Repetitor.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Biševo, Bać, Jablanica, Bašča, Hurije, Grahovo, Klanac, Balotiće, Dračanovac, Malin dubrava, Bukovica, Honsiće, Pripeč, Bijela Crkva, Njeguši, Gornja i Donja Lovnica, Indusriska zona Zeleni, fabrike Titeks, Dekor, Buteks, Elkos, Kristal.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, Englezi, Borje, engleske vikendice, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.