U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 21. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, Dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća, dio Zagoriča oko groblja, ulica Mašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte, dio Tološa Ulica Ceklinska, Dio Tološa, naselje preko puta Volija prema Bloku 9, Staniseljići

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Vučji Studenac, Studeno

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dobrsko Selo

Tuzi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin, Nabom, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: dio Dragovoljića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vodovod-Vidrovan,dio Vidrovana, Kaptaža-Vidrovan, dio Gornjeg Polja, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan, Gornji Pilatovci, Laz

Kotor

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Platamuni

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Krivošije, Malov do

Herceg Novi

-u terminu od 7:30 do 9:30 sati: oko stambenih zgrada na Crvenom krstu, ulice Banjalučka, Orjenskog bataljona, Dr Jova Bjelića

Bar

-u terminu od 15:00 do 17:00 sati: Dobra voda oko kasarne I izvod prema Rašketićima

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati – povremeno isključenje: dio Zoganja od garnizona do Đurišića

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Željeznička Stanica, Bjelojevići

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Lugovi, Oćiba, Vladoš, Crkvine, Žirci, Moračka Bistrica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Mateševo, Bare Kraljske, Vranještica, Jabuka, Drndari, Crni val

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bojišta, Stožer, Dobro Brdo, Slijepač most Pisana Jela, Loznice

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 17:00 do 18:00 sati: Vinilplast, Nedakusi-Lelo, Kisela Voda, Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, , Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Oluja, Gubavač, Rodijelja, Franca-Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegović, Bistrica, Dolac, Kostenica, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Skočigorina, Drndari, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 8:30 do 18:00 sati: Pećarska

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: Čokrlije, Rajkovići, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

Berane

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: pogon za preradu drveta Praščević i pogon za preradu mermera Granit

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati:pogon za preradu drveta Janković- Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: planinski katun Jelovica- Kratkotrajna isključenja

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smrčevo Brdo, Štičje, Bare, Krnja Jela, Sirovac, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Radosavac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Hodžići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.