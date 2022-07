U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 08. jula , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 5:00 do 7:00 sati: dio Zagoriča, dio Zlatice, dio Malog Brda, Rogami, Vranjske Njive, Miletine Njive, dio Veljeg Brda, Piperi, Drezga, Madra, dio Pričelja, Baći, dio Stare Zlatice, Radevići, Smokovac, Mosor, Stijena Piperska, Straganica, dio Doljana, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vukovići, Gola Strana, dio Meduna i repetitor Sjenica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dahna, Dajbabe i Botun, Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Momišića – dio ulica: Fruškogorske, Belvederske, Nikca od Rovina i Baja Pivljanina, Golužba, dio Dahne

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Fabrika sira, Stologlav, Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo market, Velje Brdo, Donje Šume, Pričelje, Stanić, Lakat, Iverak, Donji i Gornji Crnci, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Seoca, Radovče i Ćelija Piperska (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Osredina i Bregovi Mijovića, Oraovica, Podglavice, dio Studenog

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Kosijeri

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Borkovići, Bezuje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Riđani, Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva

Kotor

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Mečerov brijeg i dio Tabačine prema Mečerovom brijegu, Šakalajri raskrsnica – Vatrogasnica, naselje oko nje, dio Njegoševe ulice

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: dio Perasta od Škole prema Kotoru, Dražin Vrt, Guskić

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Tomičići, dio Ruljine i Gornjeg Seljanova

Bar

-u terminu od 13:00 do 14:00 sati: naselja Ahmetov Brijeg, Mijovići , Vukići i Sustaš

Budva

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: maselje Krš Midžora

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Selišta, Jakovići

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Mujića Rečine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bare Kraljske

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Jagoče, Crniš, Žurena, Brestovik, Laholo, Kaševari, Kostići, Dubovo, Potoci, Pašića polje, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Bioča, Barice, Ujniče, Ostrelj, Čokrlije, Rajkovići, Krstače, Mahala, Grubješići, Kičava, Biokovac, Pavino polje, Bijeli potok, Grab, Bliškovo, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Stožer, Okladi

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Kovren

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Babino Brdo, Kosanica, Krejino Vrelo

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija,Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Tucanje, Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grižica

Plav

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio ulice Racina i naselje Meteriz

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

