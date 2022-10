U petak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 14. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras i Podsić

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Dio Stare Varoši – dio ulice Špira Mugoše i ulice Radoja Jovanovica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Tološa – dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića, Vlada Raičevića, Nova Dalmatinska ulica – naselje u blizini Bazara, Golužba, Uvač

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: dio Vranjine – Manastir Vranjina

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Dio Vranjine

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac, Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat i dio Lazina, Kiro Radović, Dio Donjih i Gornjih Martinića – Prentina Glavica, Srednja Glavica, Pištet, dio Spuža, dio Veljeg Brda, Strahinjići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kuline, Podglavice, Šišković, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika stanova, Burum i dio Donjih Martinića (oko Mosta Radovića) (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Lakat

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Tunel Mekavac, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Ulići i Štitari (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu)

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Mikulići, Tomići i Orašani

Plužine

-u terminu od 8:00 do 19:00 sati: Unač, Repetiror, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvičko Polje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trešnjica, Krstac

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: VP Kapino Polje, Pilana Milić Kočani, Poklonci, Poklonci Vodovod, Krupac, Crnodoli, Veći dio Kočana

Kotor

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Morinj,Kodtanjica, Verige, Gornji Morinj, Lučići, Bunovići, Bakoči, Repaje

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Stoliv –centar, Stari Grad – područje oko katedrale St. Tripun

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Lastva Grbaljska -dio potrošača

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Prcanj- centar

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kameno, Mokrine, Krusevice, Vrbanj, Žlijebi, Ubli, kamenolom Podi

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio Ostros centra, Bolnica, Baukovo, Belveder, Stari Bar i Stari Grad

Budva

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio naselja Lugovi (ul. Veljka Vlahovića, ul. Brodarska)

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Novakovići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Kosanica

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Kutuša repetitor, Đurđevića Tara

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Hram i naselje oko Hrama

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Selišta, Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mioska, Mujića Rečine, Ravni

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Lješnica, Voljavac, Mahala

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Mijatovo kolo, Stožer 2, Stožer 1, Ostrelj

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, Rovca

-u terminu od 09:30 do 10:00 sati: Hemijska industrija Polieks,Sela:Babino,Dragosava,Zagrađe, Dio sela Goražde

-u terminu od 9:30 do 11:00 sati: DV 10kV Izvodi- Naizmenično u trajanju ne dužem od 30 minuta.

-u terminu od 11:30 do 12:00 sati: Seosko područje Opštine Berane

-u terminu od 12:00 do 12:30 sati: DV 10kV Izvodi- Naizmenično u trajanju ne dužem od 30 minuta.

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, selo Dorodole, dio sela Lagatori

-u terminu od 9:30 do 10:00 sati: Kompletno područje Opštine Petnjica

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Planinski katun Trešnjevik

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Gornja Rženica

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Martinoviće

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Daciće,Gornji Bukelj,Kaluđerski Laz, Betonjerka,Kamenjuša,Punkt Kula,Granični prelaz Kula i Repetitor Kula – Kratakotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Katun Bandžov – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 10:00 do 14:00 satoi: Katun Kaluđerski Laz

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

