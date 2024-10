U nedjelju isključenja u Nikšiću i Herceg Novom

Zbog planiranih radova na mreži, u nedjelju 13. oktobra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Ul. Bistrička, Ul. Dragovolučka, Ul. Relejska, Ul. Durmitorska, MZ Dragova Luka, Dom Dragova Luka, dio Dragove Luke

Herceg Novi

-u terminu od 7:00 do 7:15 sati: Bijela, Kamenari

-u terminu od 17:00 do 17:15 sati: Bijela, Kamenari

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

