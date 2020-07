U četvrtak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 30. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Zagoriča oko groblja, ulice: Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića, Branka Deletića i dio Gornje Gorice-dio ulice Miloja Pavlovića i dio uz magistralu;

-u terminu od 08:00 do 12:00 sati: ulica Ksenije Cicvarić;

-u terminu od 12:30 do 14:30 sati: Betonjerka Cijevna komerc na Zabjelu.

Danilovgrad

-u terminu od 07:30 do 15:00 sati: Šume Bećirovića, Sušica, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, Koljat, dio Lazina i Zagorak.

Cetinje

-u terminu od 08:30 do 15:00 sati: Vulaši i Đinovići.

Tuzi

-u terminu od 07:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Skorać, Arza, Kremza, granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 minuta ), Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Dubrave i Norin;

-u terminu od 08:00 do 10:00 sati: “Voli“, Ibon, Autobuska stanica, pozorište 18. septembar, Mex, Stara Varoš, Gojka Gačevića, Željeznička Stanica, bulevar 13 jul, Montex, Okov, Mehanizacija EPCG , Zgrada Bas, Mup CG (Upravna Zgrada mehanizacija i programat), Upravna Zgrada Boksita, HDL Laković, Armirački Pogon, Vuka Mićunovića, dio Njegoševe, Dom Penzionera, Novaka Ramova, Karađorđeva, Vardarska, dio Kličeva, Hidrotehna, Mrkošnica, dio iza Meandera, PP Bast Plastik,Studenca, Brlja, Aerodrom Kočani , NTC logistik, Taložnik, VP Kapino Polje, Pilana Milić Kočani, Poklonci, Poklonci Vodovod, Krupac, Crnodoli, Vitalac, Štedim, Vib-Bas, Lovćen Auto, Golijsko Naselje Kličevo, Kamenolom Vrtac, Booster, Radulović Šljunkara, Tunel Budoš, Stubičko Međeđe, Stubički Dolovi, Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići, Straševina, Pekara (Uniprom), Benzinska pumpa Nikšić 3, Kličevo, Mesna industrija Goranović, Tei Mont, Novi Monte-živ, Žitan Petrol – Brlja, Stovarište Neckom, Agromont, Atlas Montenegro, Vrtac, Široka Ulica, Broćanac, Riđani, Kuside Vojska, Stari Dvori (Stuba), most na Moštanici, Metalac , Neckom, Mušovina, Čađalica, vana Milutinovića, Zgrada EPCG, Peta Proleterska, Jovana Cvijića, Manastirska, Njegoševa ,Trg Slobode;

-u terminu od 10:00 do 18:00 sati: “Voli“, Ibon, Autobuska stanica, pozorište 18. septembar, Mex, Stara Varoš, Gojka Gačevića, Željeznička Stanica, bulevar 13 jul, Montex, Okov, Mehanizacija EPCG , Zgrada Bas, Mup CG (Upravna Zgrada mehanizacija i programat)””, Upravna Zgrada Boksita, HDL Laković, Armirački Pogon, Vuka Mićunovića, dio Njegoševe, Dom Penzionera, Novaka Ramova, Karađorđeva, Vardarska, dio Kličeva, Hidrotehna, Mrkošnica, dio iza Meandera, PP Bast Plastik,Studenca, Brlja, Aerodrom Kočani , NTC logistik, Taložnik, VP Kapino Polje, Pilana Milić Kočani, Poklonci, Poklonci Vodovod, Krupac, Crnodoli, Vitalac, Štedim, Vib-Bas, Lovćen Auto, Golijsko Naselje Kličevo, Kamenolom Vrtac, Booster, Radulović Šljunkara, Tunel Budoš, Stubičko Međeđe, Stubički Dolovi, Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići, Straševina, Pekara (Uniprom), Benzinska pumpa Nikšić 3, Kličevo, Mesna industrija Goranović, Tei Mont, Novi Monte-živ, Žitan Petrol – Brlja, Stovarište Neckom, Agromont, Atlas Montenegro, Vrtac, Široka Ulica, Broćanac, Riđani, Kuside Vojska, Stari Dvori (Stuba), most na Moštanici, Metalac , Neckom, Mušovina, Čađalica, vana Milutinovića, Zgrada EPCG, Peta Proleterska, Jovana Cvijića, Manastirska, Njegoševa , Trg Slobode ( kratkotrajna isključenja).

-Plužine

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: dio Crkvičkog polja, Carina (Šćepan polje), Šćepan polje, Brijeg, Paklice i Tara-Grab.

Budva

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Donji Pobori .

Bar

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Duškići, Mala Gorana,Nikezići, Metanovići, Velja Gorana, Pelinkovići i Kovačevići;

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: ulica Save Kovačevića i dio Njegoševe ulice u Sutomoru.

Herceg Novi

-u terminu od 07:00 do 15:00 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubla.

Kotor

-u terminu od 08:00 do 14:00 sati: Mala, Smokovac i Češke barake;

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Krivošije i Dragalj.

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Grižica.

Andrijevica

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trešnjeva i Poda.

Berane

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

Plav

-u terminu od 09:00 do 14.00 sati: dio sela Velika.

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Slijepač Most, Gornja Lipnica, Čokrlije, Krstače, Mahala, Grubješići, Kičava, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka, Mijatovo Kolo, Pašića Polje i Čeoče;

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17:00 do 18:00 sati: Tomaševo, Muslići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije;

-u terminu od 08:00 do 13:00 sati: Donja Orahovica;

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Bistrica i Kostenica;

-u terminu od 07:30 do 18:00 sati: Potrk, Obod, Žaljevo i Glibavac.

Mojkovac

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Žari;

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Ambarine.

Kolašin

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Suva Gora;

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Osreci, Zakrilje, Dugi laz, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

Pljevlja

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Otilovići, Mihailovica, Vijenac, Marić Vuko, Ranče, Ranč Carina, Hodžići, Trnovice i Koši Do.

Šavnik

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Boan.

Žabljak

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Motički Gaj (povremena isključenja).

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.