U četvrtak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 17. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: zgrade u Park šumi Zagorič i naselje oko njih i u lice Radnička i Dr. Milutina Kažića;

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Brskut (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu), Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi i Pajkov Vir.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Kokošice, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića (kratkotrajna isključenje u navedenom vremenu), Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda;

– u terminu od 09 do 15 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići,Očinića Poljane, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do.

Danilovgrad

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Dobro Polje.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Pišteta, Ubla, Glibavac, Rastovac i dio Gornjeg Polja i Vidrovana.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad;

– u terminu od 08 do 19 sati: Ilino Mijovići, Sustaš, Vitići, dio naselja Ahmetov Brijeg (izvodi prema Jovovićima i Leposavićima) i dio naselja Davidovići (Izvod prema Marovićkoj Ulici i Izvod prema TS Sustaš).

Budva

-u terminu od 09:30 do 14 sati: Vrh Lazi, Podostrog, Maini, dio naselja Adoc i Velji Vinogradi i dio Babilonija (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja i Donja Kolomza;

– u terminu od 08 do 12 sati: Donji i Gornji Štoj i Ada Bojana.

Kotor

-u terminu od 09 do 10 sati: Jugodrvo –Radanovići;

– u terminu od 09 do 12 sati: Krivošija, Dragalj, Rakite-gornji dio naselja i Škaljari područje oko Aroma marketa.

Herceg Novi

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Sutorina i Travunija;

– u terminu od 10 do 12 sati: Poluostvo Luštica – Kabala;

– u terminu od 09 do 10 sati: Poluostrvo Luštica –Brguli i Merdari;

– u terminu od 12:30 do 14:30 sati: Poluostrvo Luštica- Male Rose;

– u terminu od 15 do 17 sati: Kumbor područje preko puta kompleksa Porto Novi.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje, Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast;

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije, Skočigorina i Drndari;

– u terminu od 08:30 do 18 sati: Franca, Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Gornji, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– u terminu od 09 do 15 sati: Ravna Rijeka, Rakonje i Malo Polje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Stričina;

– u terminu od 09 do 14 sati: Baza, Podbišće, Feratovo Polje, Gacka, Ćetkovići, Kovijanići, Kraljevo Kolo, Štitarica, Biogradsko Jezero i Mrdo.

Kolašin

– u terminu od 08:30 do 09 i od 13 do 14:30 sati: Centar grada, Pažanj, Osnovna muzička škola, Policija i Veletrgovina;

– u terminu od 08 do 14: Suva Gora;

– u terminu od 09 do 14:30 sati: ulica 4. Proleterske, dio ulica: Palih Partizanki, Dunje Djokić, Junaka Breze, Radoša Maškovića, Generala Bulatovića, Mojkovačke i Trga Borca;

– u terminu od 08 do 17 sati: Andrijevo, Bogutov Do, Cerovica, Jasenova, Liješnje, Međuriječje, Ocka Gora, Mrtvo Duboko, Velje Duboko, Smolice, Trešnjica, Višnje, Bulje i Trmanje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 11 do 13 sati: seosko područje Police.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Slatine.

Petnjica

-u terminu od 11 do 13 sati: područje opštine Petnjice.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Brezojevice.

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati (kratkotrajna isključenja): Biševo -naselje u blizini Škole, Bukovica – zaseoci: Razdolje, Rijeka, Binjoše, Grablje i Kačari, Čokrlije, Blace i Plunca;

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hurije, Grahovo, Lovnica, Bubovići, Klanica, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići i Ograđenica;

– u terminu od 09 do 16 sati: Leovo Brdo, Gradac, Pupovići, Crnci, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica ( kratkotrajna isključenja).

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis „Stijepović“, Hotel „Polar Star“, Borje, Engleske vikendice, Ninkovići, Lukšić i Šumanovac.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.