U četvrtak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 10. oktobra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Željeznička stanica Bioče, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Orah, Boljesestre, Seoštica, Lutovo, željeznička stanica Lutovo, bazne stanice Lutovo, Ulica Bratonožićka, dio naselja oko groblja u Zagoriču, naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a, dio ulice Ratnih vVeteran, dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, dio Ulica Vlada Ćetkovića, Slovačke, zgrade oko Hrvatske Ambasade Ulica Jelene Ćetković, Bulevar Vilija Branta, Ul Plitvička, Bore Stankovića, Aerodromska i Bohiljska

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u trminu od 9:00 do 15:00 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Suk, dio Pričelja

Cetinje

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Plužine

-u terminu od 8:30 do 18:00 sati: Nedajno, Podmilogora, Mala Crna Gora

-u terminu od 8:30 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ul. Budoška, dio Čađalice, dio Straševine, Dragovoljići, Vrzipov Do, Donje Crkvice, Ul. Dragovolučka, Ul. Bistrička, MZ Dragova Luka, Ul. Durmitorska, dio Dragove Luke

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Pržice, Stara Fortica, Kavač , Lovanaja,Trojica, Mokra Ploča, Vidikovac

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Muo

-u terminu od 9:30 do 16:00 sati: kompletno područje Grblja, industrijska zona, Kavač,Lovanja, Trojica, Mirac, Koložun, Čavori- prekidi u napajanju u trajanju do 30 min u periodu izvođenja radova

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Blat-Lastva Grbaljska

Tivat

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Donja Lastva, Gornja Lastva

Bar

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: korisnici na području Starog Bara, Belvedera, Baukova i opšta bolnica “Blažo Orlandić”, dio korisnika u blizini opšte bolnica “Blažo Orlandić”

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Repetitor Možura

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik, katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio sela Zabrđe

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Murina, Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

Rozaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Bandžov

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Honsiće,Ćosovica, Zloglavlje i dio sela Lovnica-Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Bašča dva puta po 15 minuta.

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde

-u terminu od 8:30 do 10:30 sati: Prigradsko područje i sela u okolini Berana ,Hotel Berane, industriska zona Rudeša( Šip Polimlje i Šumsko pilanu,Kips,Obod,Europolis – naizmenična iskjučenjenja pojedinih područja opštine ne duže od 45 min

-u terminu od 11:30 do 13:00 sati: Kompletno područje opštine Petnjica i Hemijska industrija Polieks, Sela:Babino,Dragosava,Zagrađe, Dio sela Goražde – Naizmenična iskjučenjenja pojedinih područja opštine ne duže od 45 min

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: prigradsko područje i sela u okolini Berana ,Hotel Berane, industriska zona Rudeša( Šip Polimlje i Šumsko pilanu,Kips,Obod,Europolis-Naizmenična iskjučenjenja pojedinih područja opštine ne duže od 30 min

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Pčinja, Oćiba, Lugovi, Vladoš, Žirci, Crkvine, Moračka Bistrica, Vrujca, Ravni, Vukićevića lug

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Bakovići, Ilinčić, Hils, Trebaljevo, Radigojno, Sjerogošte, Fabrika vode ‘Suza’, mHE ‘Bukovica’, Željeznička stanica ‘Trebaljevo’

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava, Grab, Dobrinje , Mahala, Zaton, Ribarevine, Donji Mojstir-Mokri Lug, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Muslići, Gevčina, Lješnica, Centar grada (ulice: Slobode, Živka Žižića, Tomaša Žižića, Tršova, III Januara, Đorđija Stanića, Lenke Jurišević, Muha Dizdarevića, Rista Ratkovića, Omladinska, Muniba Kučevića), Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Lješnica, Banje selo, Gornja Lipnica, Bliškovo, Skočigorina, Drndari, Pape

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Čokrlije, Štitarica

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Krstac-Šundek

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ambarine

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Lepenac-Cer

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Savin Kuk, stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada, staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša, Sportski Centar, Pejov Do, Bolnica, Hotel Planinka, Hotel Žabljak, ul. Narodnih heroja, Jakova Ostojića, Vojvode Mišića, trg Durmitorskih ratnika, Junča Do, restoran Javorovača, zgrada Sindikata, Policije, naselje Klaonica, dio Mojkovačke ul., Arsenija Gagovića, Novice Cerovića, Ekonomija, Buljov Pod, pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog Parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, ul. Vuka Karadžića, Tržni centar, Upravna zgrada Šik, Vatrogasna jedinica, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac, Vrela, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka – moguća isključenja u navedenom terminu u trajanju do 30min

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Male Krće

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Dio ul. Ratnih vojnih invalida, event centar ”Taša”

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: naselje Potrlica, Romsko Naselje, Trlica, Repetitor Tvrdaš

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

