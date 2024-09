U četvrtak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 26. septembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8:30 do 13:30 sati:dom zdravlja u Ul. IV proleterske, Ul. Vuka Karadžića, zgrade na uglu ulica V. Karadžića i Marka Miljanova i naselje uz Ribnicu (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati: Gradsko pozorište (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 09 do 9:30 sati:Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi, Draževina, dio Podstrane, Popratnica, Kornet, Krusi, Beri, dio Gornjih Kokota, Šteke, dio Podstrane, benzinska pumpa Vuk Petrol i hangari uz magistralu

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati:Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi, Draževina, dio Podstrane, Popratnica, Kornet, Krusi, Beri, dio Gornjih Kokota, Šteke, dio Podstrane, benzinska pumpa Vuk Petrol i hangari uz magistralu (Naizmjenična isključenja područja)

-u terminu od 08 do 15 sati: Momče,dio Donje Gorice – kolovrat,Ul. Pavla Mijovića

Naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a,Dio Gradaca,Ulica Sednjoškolska i Radnička,Slacko,Ulica Dosteja Obradovića, Ulica Cara Lazara, dio Kraljevačke ulice, dio Cvjetne ulice, dio Aerodromske ulice kao i Dom zdravlja na Starom Aerodromu

-u terminu od 8:30 do 13 sati:Ulica Njegoševa, Karađorđeva i Bulevar Stanka Dragojevića

Zeta

– u terminu od 09 do 14 sati:dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 16 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja),Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno,Suk,Osredina

Cetinje

– u terminu od 10 do 11 sati:Ulica Nikole Lekića, dio Vojvode Boža, dio Hercegovaćke, dio Bajove i dio Bulevara

-u terminu od 11 do 12 sati:Rezidencija (moguća kratkotrajna isključenja)

Tuzi

– u terminu od 11 do 11:30 sati: Opština Tuzi, dio Kakaricke Gore i dio Mataguža

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Seoca, Vrzipov Do

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati :Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje

-u terminu od 09 do 17 sati: Brijeg, Šćepan Polje, Paklice, Tara-Grab

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Kolomza, Pistula, Gač, Repetiror Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sv Đurđe, Ćurke Sutjel, dio naselja Kodre

Bar

-u terminu od 08 do 15 sati:Dio potrošača na potručju Veljeg Sela

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Škaljari- područje oko štamparije,Šarena Gomila

– u terminu od 08 do 15 sati:Zvečava

Andrijevica

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Dio sela Prisoja, dio sela :Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Dio sela Goražde

Bijelo Polje

– u terminu od 14 do 20 sati: Nikoljac (dio naselja između škole i kapele)

-u terminu od 08 do 14 sati:Božovića polje,Šolje,Prijelozi

-u terminu od 09 do 16 sati:Žiljak,Banje selo,Donji Mojstir,Zaton,Dobrinje,Ribarevine,Mahala, Grab

-u terminu od 09 do 17 sati:Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice

-u terminu od 8:30 do 16 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Potoci, Pašića Polje, Femića krš, Žurena, Laholo, Brzava, Prijelozi, Kaševari, Zagrad, Kostići, Dubovo, Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Srđevac, Trubina

-u terminu od 08 do 16 sati:Bliškovo, Slatka, Stožer, Kičava,Skočigorina, Drndari

Kolašin

– u terminu od 08 do 11 sati: Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski centar 1450, Paljevine

-u terminu od 08 do 15 sati:Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica ,Padež

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Krstac, Šundeci,Ambarine

– u terminu od 08 do 13 sati: Štitarica,Lepenac-Cer

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati : Dosuđe

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Radmanci

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Male Krće

Rožaje

-u termini od 09 do 14:30 sati:Dio sela Malindubrave

-u terminu od 08 do 16 sati: Kujevići,Fejzići,Dautovići ,Plunca ,Babići, Grahovo ,B.Crkva ,Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija ,Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari ,Paučina ,Blace ,Radetina ,Kačapore, Besnik,Malo,Polje,Njeguši,Kurbadovići,Bać,Murići,Kajevići,Džudževići,Jablanica,Pripeć,Malindubrava,Vuča,Crnča,Dračenovac,Granit Mont i TV Repetitor

-u terminu od 08 do 15 sati: Pogoni: Autoservis,Dekor,Fabrika Mašinskih djelova,Tofi i Ibar Mont, Titeks i Kristal,Naselja:Zeleni,Žute,LiticeŽupanjica,

Sela:Kujevići,Fejzići,Dautovići,Plunca,Babići,Grahovo,B.Crkva,Biševo,Luke,Redžovići, Crnokrpe,Razdolje,Konfekcija,Binjoši,Grablje,Rijeka,Kačari,Paučina,Blace,Radetina,Kačapore,Besnik, Malo Polje,Njeguši,Kurbadovići,Bać,Murići,Kajevići,Džudževići,Jablanica,Pripeć,Malindubrava,Vuča,Crnča,Dračenovac,Granit,MontTV,Repetitor,Hurije,Grahovo,Gornja,Lovnica,DonjaLovnica,Bubovići,Klanac,Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Ćosovica,Zloglavlje i Honsiće

Žabljak

-u termini od 8:30 do 17 sati: “Buljov Pod i dio ul.Njegoševe,Pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada nacionalnog parka, ul.Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, Jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul.Gavrila i Jovana Šibalije, Odmaralište Jelika, aNaselje Pećića Ograde, ul.Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina,Restoran Oro, Zlatni Papaga, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, Ul.Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka,

Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, dio trga durmitorskih ratnika,ul. Vuka karadžića, ul.Vojvode Tripka Džakovića, tržni centar i dio ulice Narodnih heroja, Junča Do, Restoran Javorovača, zgrada sindikata, policije, naselje Klaonica”

-u terminu od 14 do 17 sati:”Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela, Gornja Bukovica (Fabrika vode Diva)

– u terminu od 8:30 do 17 sati: Dio ul.Narodnih Heroja, Upravna zgrada Šik

-u terminu od 09 do 17 sati:Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja,Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

