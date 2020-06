U četvrtak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 04. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 17 sati – Vranjske Njive;

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Gornjih Vranića (ul. Đura Čagorovića), ul. Iveze Vukova, Đulje Jovanoviće, ul. Valtazara Bogišića i dio ul. CASNO-a;

– u terminu od 08 do 15 sati: dio ul. Miloja Pavlovića i dio Zlatice (ulice Pohorska i Pljevaljska);

– u terminu od 09 do 09:30 sati – ul. Slobode br. 68.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 09 i od 16 do 18 sati: Crpna Grlić, Bjelusi, Ćurilac, Lazine, Kopito Petrovića, Šimšić, Tomaševići, Begovine, ZIP, GSI, Gruda, Vinarija Ravil, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Markovina i Povrhpoljina;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Malenza, Đeđezi i Bandići;

– u terminu od 07:30 do 09 sati: Novo Selo, Savović, Velmont, Livade Bandića, Lužnica i Komani;

– u terminu od 08:30 do 14 sati – Stanjevića Rupa.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Dušići, Kodra, Sukuruć, Lekovići i Vranj (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 15 sati – Vladne i Dubrave.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići;

– u terminu od 09 do 15 sati – dio Donjeg Kraja i ul. Bore Stankovića.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Ćemenca, dio Rastovca, dio Vidrovana, dio Gornjeg Polja i Lipova Ravan.

– u terminu od 14 do 17 sati: Školska ulica, Gračanička i Trgovačka ulica i dio Kličeva.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati – Orah;

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići i Ravno.

Kotor

– u terminu od 08 do 17 sati – Krivošije i Jelov Do.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 14 sati – Luštica i Rose.

Bar

– u terminu od 09:30 do 14 sati – Velja Gorana;

– u terminu od 11 do 14 sati – područje Ostrosa sa okolnim selima;

– u terminu od 09 do 10 sati – zgrada Beton i jedan individualni stambeni objekat;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Gornje Rutke.

Ulcinj

– u terminu od 14 do 16 sati – područje Vladimira sa okolnim selima (prekidi u napajanju u trajanju oko 30 minuta);

– u terminu od 07:30 do 18 sati: pekara – Krute, pumpe – Klezna, kao i Gornja i Donja Klezna;

– u terminu od 08 do 14 sati – ulica 28. decembra u naselju Đerane.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Srđevac, Trubina, Pašića Polje, Brzava, Donja Lipnica, Žuber i Loznice;

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Sutivan, Čabarkape, Kukulje, Dubrave, Sela, Livadice, Gornja Orahovica, Donje Dobrinje i Dolac;

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 16 do 17 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica i Nova Bistrica, Donji i Gornji Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Tomaševo, Muslići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije;

– u terminu od 09 do 12 sati – Bistrica Žiljak;

– u terminu od 12 do 15 sati – Gornji grad (okolina suda).

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati – Osredine.

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati – Cerovica i Mateševo.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Borovica, Podrogatac, Pauče, Šumani, Vrbica, Kruševo, Lađana, Dragaši, Kakmuže, Dragaš i Mišović;

– u terminu od 09 do 15 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;

– u terminu od 08 do 17 sati – Brvenica i Koši Do.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati – Korita.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Crnča;

– u terminu od 09 do 11 – Bijela Crkva.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj – Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisijevo Polje i dio sela Šekular;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – dio planinskog katuna Jelovica.

Gusinje

– u terminu od 09 do 12 sati – dio sela Vusanje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.