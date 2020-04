U četvrtak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 09. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i repetitor Zatrijebač

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Milunovići, Šujaci, Kupine, Rijeka Piperska, Duga i Potoci

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Gornje Gorice oko Vinopodruma

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: dio Ćurilca, Grlić, Bjelouši, Šimšić, GSI, ZIP, dio Lazina,Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Begovine, Zip i Kopito Petrivića, Tomaševići, povrhpoljina, Markovina (isključenja ne duža od 30.min. u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Ćurilac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slatina

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ćafa

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Očinića Poljane i Borišići

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

Plužine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kneževići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bajovo Polje

Nikšić

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Rokoči

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Osječenica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Norin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do

-u terminu od 14:00 do 18:00 sati: dio Dukla, Dio Grebica, Šik Javorak, Javorak MB

Herceg Novi

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Njivice, potrošači oko hotela Ibero star, Hotel Ibero star

Budva

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vodovod Bijeli Do, Seoce, Prijevor i Jaz

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Svinjišta, Partizanski put, Poljice, Servo Mihalj, Lastva Grbaljska, Šišići, Gorovići, Petoselica, Glavatičići, Trsteno, Platamuni, Ograde, Kovačko Polje

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Otilovići, Lukavice, Koši Do

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Barake u Naselju C, dio ul. Narodne revolucije, Osnovna škola Boško Buha, Pumpe Eko i Ina, perionica auta, Sava osiguranje

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Gornja Bukovica

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: Slatina

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Tušinja

Berane

– u terminu od 7:30 do 16:00 sati: selo Kurikuće

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Pašića Polje

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Donja Lipnica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Stožer 1-Žuber

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Tomaševo

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Loznice

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Gornja Lipnica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Kruševo

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Glibavac

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Lepanac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bare

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Bijelo Polje (06.04. – 11.04.) – Kisjela Voda, Potrk, Obod, Žaljevo i Glibavac;

Cetinje (06.04. – 11.04.) – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela,Ugnji, Očinići ,Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje;

Danilovgrad (06.04. – 11.04.) – Povrhpoljina,Đuričkovići, Markovina, Gruda i Ćurilac;

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni