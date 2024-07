U četvrtak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk, Osredina.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik, Seoca.

Plužine

– u terminu od 08 do 17 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 06 do 07 sati: Zupce, Mandarinići, Pod Sustaš, Tuđemili, Ribnjak, Maksim, Boškovići, Vučkovići, Sušara, komplet Makedonsko naselje, Opština Bar, Ahmetov brijeg, Mijovići, Ilino, Čačke, Glavanovići, Bajramovići, Pod Lozom, Leković-Lavrović, Benzinska pumpa, dio naselja Žukotrlica oko OŠ Anto Đedović do magistrale.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 08:30 sati: dio naselja Pinješ kod spomenika i dio Pristana.

– u terminu od 08 do 12 sati: dio donjeg Štoja od centra prema O.Š.”Marko Nuculović”, Kodre Dakine, Reč.

– u terminu od 08 do 13 sati: dio naselja Kolomza.

– u terminu od 09 do 13 sati: Gornji Štoj, Ada Bojana.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Zabrđa i Božića.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: Draškovina, Čokrlije, Grab – Dauti, Mahala.

– u terminu od 09 do 16 sati: Lješnica, Medanovići, Donja Crnča, Stožer 4, Ribarevine, Pavino polje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Gornja Rovca.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 12 sati: Lepenac-Cer.

– u terminu od 10 do 13 sati: Gornja Štitarica.

– u terminu od 10 do 15 sati: Gornji Lepenac.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Naselje Begluci, Dom Kulture, dio sela Dosuđa.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Varine.

Rožaje

– u terminu od 08 do 17 sati: Punkt Kula.Repetitor Kula i granični prelaz Kula.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Dedeići.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Strug.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

