U četvrtak isključenja u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 21. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Zagoriča- dio ulica: Slavonske, Dragoljuba Milačića, Hercegnovske, Andrijevičke, Danilovgradske, Iva Andrića, Vita Nikolića i Ludviga Kube, dio Drača oko škole 21. maj i dio ulice IV proleterske iza benziske pumpe (Obala Ribnice), dio Pobrežja oko Doma zdravlja – dio Bulevara Srđana Aleksića, dio ulice 4. jula i ulice Bracana Bracanovića i Dom zdravlja Nova Varoš i Miletine Njive.

– u terminu od 09 do 13 sati: Dio Stare Zlatice.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović, Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Zagrada, Brzo i Studeno.

– u terminu od 09 do 12 sati: Kuline, Podglavice, firma Šišković, Lije, Stanjevića Rupe, Ciglana, Fabrika stanova, Burum i dio Gornjih i Donjih Martinića (Most Radovića, Srednja Glavica i Pištet),

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Podgora.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Javljen, Donje Dubočke, Somina, Crni Kuk i Srni Do.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Plužina, Rosulja.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Naselje Tomba.

– u terminu od 09 do 10 sati: Veliki Pijesak.

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Bukovik, Sotonići i Bijele Poljane

– u terminu od 09 do 17:30 sati: Brčeli.

– u terminu od 09 do 14 sati: Marin Ploče.

– u terminu od 15 do 17 sati: Bukovik, Sotonići i Bijele Poljane.

Budva

– u terminu od 08 do 14 sati: Kamenovo, Podbabac, Divanovići.

– u terminu od 08 do 15 sati: Svinjišta, Poljice, Servo Mihalj, Lastva Grbaljska, Glavatske kućice, Bratešići, Gorovići, Kovači, Krimovice, Zagora, Glavatičići, Trsteno i Platamuni.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio naselja Rafailovići u blizini “Dječijeg odmarališta”.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: Brajše, Naselje Kaliman, Curanovići, Gornji Rastiš i Donji Rastiš.

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Bijela Gora, Kodre i Totoši, Bratica, Salč, Mavrijan, Ulcinsjke Krute i Kruče.

– u terminu od 08 do 16 sati: Hotel Albatros i povremeno dio naselja Pinješ 3.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Škaljari – Turist B, naselje od Fakulteta za pomorstvo do Gradske plaže.

– u terminu od 09 do 13 sati: Peluzica i naselje oko zgrade MUP-a.

– u terminu od 10 do 12 sati: Vatrogasnica, naselje oko Vatrogasnice, Njegoševa ulica do hotela “Porto In”.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Kamenari, Đurići, Greben.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Trešnjevo.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela: Babino, Dragosava, Zagrađe i dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Ivanje – Koraći.

– u terminu od 09 do 16 sati: Njegnjevo, Tomaševo, Slijepač most – Bojišta, Ostrelj, Slijepač most i Stožer.

– u terminu od 09 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’.

– u terminu od 10 do 13:30 sati: Čokrlije – Cerovići.

– u terminu od 14:30 do 17 sati: Zaton 1 – Sakate.

– u terminu od 16 do 18:30 sati: Rasovo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Silos, Bare i Bijeli potok.

– u terminu od 09 do 15 sati: Bojići.

– u terminu od 13 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Štitarica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Pržišta.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice, Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Selo Odžak (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova).

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

– u terminu od 10 do 15 sati: Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Donja Lovnica, Halilovići, Kozare, Majdan i Bađov, Carine, Daciće, Gornji Bukelj, Kaluđerski Laz, Betonjerka, Kamenjuša, Punkt Kula, Granični prelaz Kula i Repetitor Kula.

Žabljak

– u terminu od 09 do 15 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Koča Do, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

