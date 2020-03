U četvrtak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 26. marta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul. Borisa Kidriča, dio ul. Branka Deletića, Lička ulica i dio ul Rusa Radulovića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Zlatice iza stovarišta Kosor

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a.

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orah

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići , Begovine,Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Povrhpoljina, Markovići, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač ( isključenja ne duža od 30.min. u navedenom periodu )

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: dio Tomaševića, Begovine, Zip i Kopito Petrivića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jabuka

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oraška Jama

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji ( kratkotrajna isključenja u navedenom periodu )

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Očinići, Očinića Poljane i Borišići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Nudo

-u terminu od 7:15 do 17:00 sati: Prisoje

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: granični prelaz Vraćenovići

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Rokoči

Plužine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornje Mide

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Kosići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bojke

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zenelovići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kamenički Most

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Kosići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Hotel “Lido” i hotel “Olimpik”

Bar

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Limljani, Gluhi Do, Litine i pumpe vodovoda (Velje i Malo oko)

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dragaši

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Palež

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Loznice

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Gornja Lipnica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Pašića Polje

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 16:00 do 17:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Čokrlije, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice (1-4), Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Pape, Glibavac, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Glibavac

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Pećarska

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Čokrlije, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice (1-4), Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Pape, Glibavac, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Donja Lipnica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: NN izvod ‘Žuber’

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Kruševo

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Ćetkovići, Donje Selo, Podbišće, Kovijanići, Pejovići, Gornje Polje, Feratovo Polje, Gacka, Kraljevo Kolo, Baza, Štitarica, Naselje Baza, Jezero

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Šljivovica

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Starče

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Bijelo Polje (23.03. – 28.03.) – Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja, Pećarska, Potrk, Obod, Žaljevo i Glibavac.

Ulcinj (23.03. – 28.03.) – Bratica, Mavrijan, Salč, Šišani, Krute i Kruče;

Cetinje (23.03. – 28.03.) – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela,Ugnji, Očinići, Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje;

Danilovgrad (23.03. – 28.03.) – Povrhpoljina, Đuričkovići, Markovina, Gruda i Kopito;

Berane (23.03. – 28.03.) – Kurikuće.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni

