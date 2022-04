U četvrtak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 28. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje u blizini nekadašnjih cetinjskih i nikšićkih semafora, dio Zagoriča – zgrade Holandske sestre i zgrade iza njih, kao i naselje oko njih u Park šumi Zagorič, dio ulica: Iva Andrića, Danilovgradske, Andrijevičke, Hercegnovske, Ludviga Kube, Ljevorečke, Dragoljuba Milačića i Dragana Đurovića.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, Gornji Crnci, Lužnica, Do Pješivački.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 16 sati: Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Gvozd, Vučje, dio Brezovika, dio Vidrovana, Gornje Polje, Rastovac, Miločani, Zavraca, Sjenokosi, Vir, Šume, Prisoja, Vrzipov Do, Presjeka, Čeline, Srijede, Obljaj i Javljen.

– u terminu od 10 do 11 sati: dio Ul. VI Crnogorske, dio Ul. Vuka Karadžića, dio Ul. Narodne Omladine.

– u terminu od 10 do 12 sati: Dolovi, Dubravča Do, Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Bijelovići, Milovići, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke, Cerovačka Glavica, Krtine, Garevac, Crni Kuk, Zanuglina, Somina.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Naselje Tomba.

– u terminu od 09 do 15 sati: Kaptaža Čanj.

Budva

– u terminu od 08 do 14 sati: Kamenovo, Podbabac, Divanovići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Pinješ (zgrade Građevinskog-Primorja).

– u terminu od 09 do 12 sati: dio naselja Brajše.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Stoliv – centar.

– u terminu od 10 do 12 sati: Rakite – donji dio naselja.

– u terminu od 12 do 13 sati: Stari Grad – Parilo, Sveta Ozana, dio prema Tabacini, dio Tabačine oko zgrade CEDISa.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 10 sati: Meljine – dio potrošača.

– u terminu od 08 do 15 sati: Bijela – područje prema Kamenarima, Hotel Park, Jošica, Kamenari, Đurići.

– u terminu od 11 do 12 sati: Igalo – Gomila.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Zaostra.

Bijelo Polje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Strojtanica i Njegnjevo.

– u terminu od 09 do 16 sati: Njegnjevo, Voljavac, Čokrlije-Rajkovići, Cerovo, Ostrelj, Bijeli potok, Lozna, Džukeljska jama, Grubješići, Potoci, Barice-škola, Sokolac.

– u terminu od 09 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’.

– u terminu od 10 do 13 sati: Cerovići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Suva Gora.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Mujića Rečine i Gornji Pažanj.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Pržišta i Gornja Polja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 10 do 15 sati: Žari – Brezovac.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Lagatora.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Brezojevice i Murina.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

Rožaje

– u terminu od 09 do 114:30 sati: dio Grahova.

Žabljak

– u terminu od 09 do 15 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Koča Do, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

