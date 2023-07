U četvrtak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 06. jula , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Trgaja, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Radan, Dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća, Liješta, Momče

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio zgrada ispod brda Ljubović i Ulica 27 marta pored Kodre

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Dučići, Medun

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Plavska, Vardarska, Kosovska

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Glava Zete, Baloče, Pištet, Suk

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bajovo Polje, Jasen

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Cerovo

Ulcinj

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati: dio naselja Gornji Štoj, Ada Bojana

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: dio naselja Đerane(kod balon sale)

-u terminu od 8:30 do 10:00 sati: dio naselja Velika Plaža(kod starog mosta)

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati: dio naselja Velika Plaža(kod starog mosta)

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: dio naselja Velika Plaža uz Port Milenu

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornja Briska Gora

-u terminu od 8:00 do 8:30 sati: dio naselja Velika Plaža(kod novog mosta)

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Lalovina -Meljine

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Potrošači na području Grdovića i Veljeg Sela, dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu, dio potrošača u Mrkovskom polju

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš, dio naseljaTaluma, sio sela Goražde

-u terminu od 13:00 do 16:00 sati: Uže gracko jezgro i Prigracko naselje Pešca

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo, dio sela Gračanica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: selo Ulotina

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hoti – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Đurička Rijeka

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio sela:Suho Polje

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bjelojevići

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Podbišće, Planinica

-u terminu od 11:00 do 17:00 sati: RP Hotel, Babića polje, Ckara, Čuklin, Donja polja, Javorje, Kooperacija, Krasića strana

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Pržišta

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Redice, Drijenak

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvine, Ravni

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Grab – Dauti

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Pavino polje, Jabučina, Ul. Nikice Kneževića, Babića brijeg, Loznice

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Vergaševići

Pljevlja

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Radionica Mat Company, dio naselja Ševari, dio ul. Oslobođenja i naselje Bajov potok

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Palež

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS