U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 21. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Blizna, ulica Sarajevska, ulica 8 jula, ulica Zetskog odreda i ulica Franca Rozmana, dio Gradca, ulica Mosorska, dio Buronja, Gola Strana, dio stare Zlatice .

– u terminu od 08 do 18 sati: Komplet područje Kuča.

– u terminu od 08:30 do 09:30 sati: dio Stare Zlatice, dio Zlatice prema strelištu, “Holandske sestre” i zgrade iza njih i naselje oko njih u park šumi Zagorič i dio naselja oko groblja u Zagoriču.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk, Begovine.

Zeta

– u terminu od 08 do 13 sati: Dio Šušunje.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 09 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrzipov Do i Presjeka.

– u terminu od 09 do 17 sati: Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora, Trsa.

Bar

– u terminu od 08 do 12 sati: dio potrošača na području Barskog Polja, Čeluge i Milanovića – Zaljevo, dio potrošača u Barskom Polju ispod Volujice.

– u terminu od 12 do 14 sati: Potrošači na području Sušare, Boškovića i Manastir Ribnjak.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Mandra.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Dragalj.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Senožeta i dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Donje Rženice.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 11 sati: Ostrelj, Ramčina, Zaton.

– u terminu od 09 do 15 sati: Godijevo – škola,

– u terminu od 09 do 16 sati: Mahala, Ravna rijeka – Majstorovina, Ostrelj, Bliškovo, Slatka, Stožer, Kičava,

– u terminu od 09 do 17 sati: Bliškovo, Pavino Polje, Draškovina, Ribarevine, Lipnica, Kruševo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Gornja Rovca, Biočinovići.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Padež.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Žari – Vrela.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobrilovina, Prošćenske Žari.

– u terminu od 10 do 12 sati: Vatrogasno.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Martinoviće.

– u terminu od 11 do 12:15 sati: kompletno područje Gusinja.

– u terminu od 12 do 17 sati: Naizmenična iskjučenjenja pojedinih područja opštine Plav ne duže od 45 min.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze i dio sela Lagatore.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Meteh, Jara i Babino Polje (Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh).

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Male Krće.

– u terminu od 08 do 18 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari.

– u terminu od 09 do 12 sati: Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Dom Starih.

– u terminu od 09:30 do 17 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Paučina.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

