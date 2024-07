U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 01.avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oraovica

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Lužnica, dio Komunice, Suk

Cetinje

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi – kratkotrajno isključenje

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orah

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Presjeka, Vrzipov Do, dio Kuta

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio naselja Donji Štoj kod hotela Biser

Kotor

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Knežlaz

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Sređani

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Velika

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kruščica

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Zaostro

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Zabrđe, Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak – moguća isključenja u navedenom terminu

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže – moguća isključenja u navedenom terminu

-u terminu od 10:00 do 18:00 sati: Orlja

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Ponor

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 saati: Sirovac

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bazna stanica, Ski centar 1600, repetitor ‘Zekova glava’, tunel ‘Klisura’, mHE ‘Paljevinska rijeka’

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Komerc, FAK

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Gornja Rovca

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Lepenac-Cer

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Štitarica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero

-u terminu od 12:30 do 13:30 sati: Čuklin, Babića Polje, Polja, Kooperacija, Krasića strana, Javorje, Ckara

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Nedakusi – Dolac, Dobrinje, Ribarevine, Donji Mojstir, Žiljak

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Strojtanica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

