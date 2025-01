U četvrtak isključenja struje u više gradova zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 23. januara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica/Zeta

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala, Donji Kokoti, farma Radinović, Montkarton, Lekići i Grbavci, Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega. (naizmjenična kratkotrajna isključenja)

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče, Kastrat, Ulica II sandžačke brigade, dio Ulica Španskih boraca, dio ulica Žikice Jovanovića Španca, Ulica Koste Raćina, dio naselja preko Ribnice, ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska, dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice, Gola Strana, naselje iza Škole Sutjeska

-u terminu od 8:30 do 10:00 sati: zgrada pošte na Zagoriču i naselje oko nje

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Ulica 8 marta oko Titeksa

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ulica 4.Jula i Ulica vladike Visariona Borilovića i pumpa

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, Luke, Jelenak, Kula Lakića, dio Filendara, dio Komunice, dio Vučice

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do, Dragovoljići

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Krute raskrsnica; Vladimirske Krute; Krute Duraku; Kamenički Most; Mrkovsko Polje

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio centra Donjeg Štoja, Maraševa ulica

Bar

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Agroeksport

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio Naselja Zukotrlica ispod OŠ Anto Đedović i nove stambene zgrade Pajkovića i Sarića

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Kratkotrajno beznaponsko stanje 15minuta – Solidarnost, Tri Kule, Gimnazija, Robna Kuća, Lamele stambene zgrade od caffe Amici , Kafe Bracera, Optika Rakočević do Cvjećare Orhideja, Bjelila-Zlatibor, Privatna Bolnica A3, Vukazići, Kotorska Vrata, Priiboj, Marovići, Sozina, Partizanski Put, Prepumpna stanica, Sutomore, Rutke, Pobrđe, Brca, Ratac, Inex, Ivan Milutinović, naselje uz obalu Sutomorsku, Kaptaza, Gošići, Juzno More, Korali, Zlatni Nar, Hotel Nikšić, Zgrade ZIB, Cerveni Krst, Kekec, Mirošica, Vinogradi, dio naselja Zagrađe

Budva

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: naselje Slovenska Plaža 3

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: dio naselja Boreti

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: dio naselja Boreti- Vještica

-u terminu od 11:00 do 11:30 sati: dio naselja Boreti i dio naselja Bečići

-u terminu od 11:30 do 13:00 sati: Hotel Park

-u terminu od 13:00 do 14:00 sati: Hotel Beograd

Tivat

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Mrčevac 1

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Bogišići (Bogišići 2 i Bogišići 3)

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Radovići 1, Radovići 3, Radovići 4, Novo Naselje 1, Novo Naselje 7

Kotor

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Sveti Stasije, Orahovac dio korisnika

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Platamuni, Trsteno, Krimovice

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Kavač, Lovanj, Trojica, Vidikovac, Crveni Brijeg, Pržice, Stara Forteca

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Zelenika- Kišići, Zmijice, Kamenje

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Lijeska

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Radnik, Donji Lepenac, Jakovići, Gornja Polja, Tutići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bašanje brdo, Dom zdravlja, Gorska, Industrijsko, Izbjegličko, Smailagića polje, Vijenac, Vodenica, Željeznička stanica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela, Osreci, Krušev lug, Mrtvo Duboko, Bojići, Traforeon ‘S3’, Traforeon ‘Veletrgovina’, Traforeon Policija, Traforeon Breza

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Dobrakovo, Jabučno, Zaton – stara škola, Pavino Polje , Bliškovo, Njegnjevo – staro selo, Zaton – Klinac, Godijevo, Ribarevine, Gornja Lješnica, Kruševo, Pripčići, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava, Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice.

Rozaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Malindubrava

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Novšiće – Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Murino dva put po 30 minuta.

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Bogaiće

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Laze

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Kompletno područje- Opštine Petnjica

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Bubanje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Hemijska industrija Polieks, Sela: Babino, Dragosava, Zagrađe, Dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: sela Poda i Sućeska, dio sela Trešnjevo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

