U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 26. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Utjeha.

– u terminu od 08 do 14 sati: Vodovodne pumpe u Orahovu (Virpazaru), sela Orahovo, Dupilo, Popratnice, Bujići, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Partizanski Put, ulica Pavla Mijovića, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. februara, zgrade na uglu Ulica Oktobarske revolucije i Kralja Nikole (soliteri Drvoimpeksa i okolne zgrade), Liješnje i dio Grbavaca.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Vučica, Ministarstvo odbrane, Donji Martinići – Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama, Donje Selo.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 09 do 12 sati: Vasiljevići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 13 sati: dio naselja Kruče pri magistrali.

– u terminu od 08 do 15 sati: Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Sveta Vrača – gornji dio naselja.

– u terminu od 09 do 13 sati: Radanovići.

– u terminu od 10 do 13 sati: Jugodrvo – Radanovići.

Tivat

– u terminu od 80 do 10 sati: Češljar- Radoševići.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 11 sati: Stanovčići Kameno.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Zabrđa i Prisoje.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Glavaca i dio Budimlje.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Jabučina, Rasovo, Kruševo Kadići, Osmanbegovo selo i Njegnjevo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Manastir Morača, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Lugovi.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Štitarica, Slatina i Selišta.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Paljuh i dio Tucanja.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Jasenice, uže gradsko jezgro Plava, dio ulica Racina i Ribarska (naselje GIPROM, Osnovna i Srednja Škola).

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

