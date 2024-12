U četvrtak isključenja struje u nekoliko gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 26. decembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, ulica Đura Cagorovića, dio ulice Ratnih Veteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, Gola Strana, ulica Miloja Pavlovića.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Plana, dio Spuža.

Nikšić

– u terminu od 07 do 08 sati: Ul. Danila Bojivića, Ul. V Proleterska, Staro Pazarište, Filozofski fakultet.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dragovoljići, Granice, Vitalac.

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Glibavac, Rastovac, Gornje Polje, Vodovod-Vidrovan, dio Vidrovana, Kaptaža-Vidrovan, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan.

Plužine

– u terminu od 08 do 17 sati: Miljkovac.

Tivat

– u terminu od 08 do 09 sati: Mažina, Seljanovo, Gornje Seljanovo, Tomičići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dulipoje i dio Božića.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Buče.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Nikoljac – kapela, Ribnik, Bliškovo, Pavino Polje, Božovića polje – Majstorovina, Jabučno, Godijevo, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava, Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Ribarevine.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela, Mrtvo Duboko, Krušev lug, Osreci.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Polja, Jakovići.

– u terminu od 10 do 11 sati: Traforeon ‘Pošta’ (Centar grada).

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze i dio Vrbice.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Uže gradsko jezgro Plava – naselje u blizini Šabovića Đžamije, dio Velike.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Besnik.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

