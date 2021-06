U četvrtak aktivnosti na mreži u cilju poboljšanja napajanja

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 03. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Veruša

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Golužba i dio Donje Gorice

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: dio Zabjela na uglu ul. 27.marta i Kralja Nikole

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornji Crnci, Jama Žarića

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom vremenu)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića

Nikšić

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Cerovica

Plužine

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Pišče

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Luštica, Zabrđe

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Luštica, Žanjice, Mirišta

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Gornjeg Štoja do Svetog Nikole

Bar

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Zgrade u ul. Maša Đurovića A-8; A-9 I A-10, Zgrada C1, Barake Supa, Naselje iza poloprivredne škole, zgrada Relstone, naselje Rena iza Garnizona

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Kacići, Bar Bilje, Runje, Bobovište i Bljace

Pljevlja

-u terminu od 10:30 do 14:30 sati: Gradsko naselje Bogiševac, naselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Pilana ”Jasen – Stevanović”, Srdanov Grob, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, Asfaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica, Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Pilana Marić Vukoman, Pilana Brašanac, Otilovići, Lukavice, Mihajlovica, Vijenac, Pilana Marić Vuko, Ranče, Carina Ranč, ul. Nemanjina, Zagrebačka, Stevana Samardžica, Vlatka Samardžica, dio ul. Njegoševe, 29. Novembra, Drvarske, Osnovna škola ”Salko Aljković”, zgrade Obnove, zgrada GM1 i GM2, GM3, GM5 – svi ulazi, ul. Miša Cvetkovica, Iva Andrića, dio ul. Lovćenske, GM6, GM7, GM8, ul. Drvarska, Vardarska, dio Lovćenske, kapela Ravni, Vojna fabrika, Zgrada TE, ul. Boračka, dio ul. Kralja Petra, Vase Čarapica, Ivana Milutinovica, Sportski centar ”Ada”, Dom za stare, zgrade u ul. Mila Peruničića, restoran Milet Bašta, ul. Vuka Kneževica, dio ul. Vardarske, gradska pijaca, Hidrofor , ul. Vojske Crne Gore, dio ul. Drvarske, Lovćenske, Gradsko naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine, zgrade naselja Kupusište, pumpe za vodu za Bogiševac, ul. Njegoševa, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirske, Manastir Svete Trojice, zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica Policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra, zgrada Opštine Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, dio ul. Lovćenske, Nikole Pašića, naselje Brdo, ul. Peđe Leovca, ul. Bobovska, Durmitorska, naselje Balibegovo brdo, naselje Gagovića Imanje, gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, ul. Božidara Žugića, Vojni Logor, Dragićevića imanje, naselje Dolovi i Dragaševića imanje, naselje oko Hrama, Škola Guke, Hram, brana Otilovići, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Potoci, Male Krće

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca

Šavnik

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Borovac

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Pavino Polje, Kićava, Mojstir

-u terminu od 8:00 do 9:00 i od 17:00 do 18:00 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Slijepač Most 2, Pali, Mijatovo Kolo, Mijatovo kolo-Željeznička stanica, Jabučina, Gevčina, Tusto, Okladi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kisela Voda, Sljepašnica, Potkrajci, Sutivan, Dubrave, Livadice, Kukulje, Sela, Njegnjevo, Oluja, Europetrol, Sutivan-škola, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbreže, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Brčve, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Hasanbegovići, Mirojevići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Žari-Mačkate

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Mujića Rečine

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trmanje

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, dio prigradskog naselja Pešca (oko Ribnjaka), Budimlja,Mašte i dio sela Goražde

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: selo Zagrad

Andrijevica

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, Izbjegličko naselje Soko Štark i dio sela Seoce i Prisoja

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Grahovo

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: selo Kajevići, Plunca, Dautovići, Fejzići, dio sela Bać, Murići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.