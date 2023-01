Oprez zbog mokrih puteva na sjeveru

Podgorica, (MINA) – U nižim predjelima Crne Gore jutros se saobraća po pretežno suvim putevima, dok su mjestimično mokri u centralnim i sjevernim predjelima, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore (AMSCG).

Iz AMSCG su upozorili da su učestali odroni i da je neophodna dodatna opreznost na dionicama duž klisura i usjeka.

Savjetuju opreznu vožnju prilagodjenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.

Saobraćaj na regionalnom putu Mojkovac – Đurdjevića Tara u prekidu je u za sve kategorije vozila u mjestu Dobrilovina.

Saobraćaj na putu Rožaje – Kula – Peć u prekidu je za sve kategorije vozila.

Na magistralnom putu Plužine – Šćepan Polje saobraćaju putnička vozila, a kamioni prolaze uz pratnju snjegočistača.

Na magistralnom putu Rožaje-Berane u mjestu Baza vozila saobraćaju naizmjenično.

Zbog odrona na regionalnom putu R-13 Kolašin-Mateševo saobraćaju samo putnička i vozila do 3,5 tone.

Magistralni put Podgorica – Kolašin preko Platija je otvoren za sve kategorije vozila.

Iz AMSCG su podsjetili, od 15. novembra do 1. aprila upotreba pneumatika za zimsku upotrebu za sva motorna vozila je obavezna na putevima gdje je to naznačeno signalizacijom, bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi.

„Kada na ostalim djelovima i dionicama puta koji nijesu obuhvaćeni Naredbom postoje zimski uslovi (sniježne padavine, snijeg, led ili poledica na kolovozu) na vozilu moraju biti pneumatici za zimsku upotrebu na svim točkovima. Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u ovom periodu je četiri milimetra“, naveli su iz AMSCG.

Kako su objasnili na auto putu je obavezno da svako vozilo ima zimsku opremu.

Magistralni put Šavnik-Žabljak je otvoren za putnički saobraćaj. Na magistralnom putu Jasenovo Polje – Šavnik saobraćaju sve kategorije vozila.

Na magistralnom putu M-5, dionica Rožaje – Špiljani, zbog rekonstrukcije puta saobraća se naizmjenično.

Zbog rekonstrukcije dijela magistralnog puta M-4 centar Tuzi (od skretanja za Šipčanik do planiranog kružnog toka-Faza 1) obustavljen je saobraćaj za sve vrste vozila. Saobraća se lokalnim putevima.

Na magistralnom putu Podgorica-Bioče saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni, a moguća je i povremena obustava ne duža od 15 minuta, zbog izgradnje bulevara Vilija Branta.

Na magistralnom putu M-11 Lepetani-Tivat-Krtolska raskrsnica, u mjestu Donja Lastva, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

Od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta režim saobraćaja je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

