Od ponedjeljka privremeno se obustavlja saobraćaj kroz tunel Klisura

Podgorica, (MINA) – Saobraćaj na putu Berane-Kolašin, preko Lubnica, biće privremeno obustavljen od 9. do 13. septembra zbog završetka instalacije i testiranja opreme za radio signale u tunelu Klisura, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.

Iz Uprave su kazali da će saobraćaj na toj dionici biti zatvoren u periodu od devet do 17 sati.

Oni su zamolili građane, koji planiraju da u tom periodu putuju na tom putnom pravcu, da uzmu u obzir vrijeme obustave saobraćaja, i podsjetili ih da mogu koristiti putne pravce preko Ribarevnina i Trešnjevika.

“Apelujemo na građane za strpljenje jer se radi o privremnom prekidu saobraćaja zbog radova koji imaju za cilj povećanje nivoa bezbjednosti svih korisnika tunela Klisura”, navodi se u saopštenju.

