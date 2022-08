U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 24. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Veruša, Brskut, Bukumirsko jezero, Dubaja, Duške, Gomilice, Grbi Do, Han Garančića, Jablan, Kami, Karaula Mokra, Kraljevac, Krkor, Lijeva Rijeka, Ljevaja, Ljevoručke Tuzi, Lopate, Mali Raj, Odmaralište Veruša, Opasanica, Pajkov Vir, Pilana Veruša, Širalija, Slacko, Ubogi Do, Uvač i dio Farmaka;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio ul. Boška Buhe, Krsta Popivode, Vilotija Blečića, Miloša Vuškovića, Dalmatinske, Mašana Božovića, Đura Čagorovića i Luke Gojinića;

– u terminu od 8 do 15 sati: ulica Mašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Dajbaba i Manastir Dajbabe;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Zabjela od ulice 27. marta do Trgovinske škole.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Lakat, Jelenak – Luke i dio Studenog;

– u terminu od 8 do 10 sati – dio Tomaševića.

Cetinje

– u terminu od 9 do 16 sati: Šinđon, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci, Božija Voda, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića;

– u terminu od 9 do 17 sati – Kosijeri.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Miljanići, Javljen i Vilusi.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Brezna i pilana „Brezna“.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14 sati – Fraskanjel.

Kotor

– u terminu od 9 do 11 sati: Muo (centar) i Perast (od škole do izlaza prema Kotoru).

Pljevlja

– u terminu od 8 do 18 sati: repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje i Metaljka;

– u terminu od 9 do 18 sati – Odžak (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 18 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče;

– u terminu od 9 do 17 sati: Brvenica, Glisnica i Đurđevića Tara.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: ruske vikendice u Motičkom Gaju, restoran Izvor, Kovačevići, Kovčica, Kujundžići, Lekovići, Milovići, Motički gaj, Pašina voda, Pošćenski kraj, Provalija, Razvršje, Smrčevo brdo, Javorje, Usijek, Virak, Vukodo i Provalija.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Lješnica, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, repetitor ‘Kurilo’, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Džukeljska Jama, Voljavac, Potoci, Radulići i Njegnjevo.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja i Moračka Bistrica;

– u terminu od 8 do 15 sati – Lug Vukićevića.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 17 sati: Uloševine, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 9 do 13 sati: Štitarica, Donja Polja, Marića Luka i Papratine;

– u terminu od 9 do 15 sati – Feratovo Polje i Trnovače.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Kurbadovići.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Dosuđe, Kruševo, izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Vinicka.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Košutiće.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

