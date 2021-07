Izbjegavati putovanje u najtoplijem dijelu dana

Podgorica, (MINA) – Na putevima u Crnoj Gori frekvencija saobraćaja je umjerena, a tokom dana pojačana, saopštili su iz Auto-moto saveza Crne Gore i savjetovali vozačima da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana.

Saobraćaj na putu Mihailovica – Pljevlja biće obustavljen od devet do 11 i od 13 do 15 sati zbog rekonstrukcije te saobraćajnice.

Saobraćaj na putu Rožaje – Špiljani biće obustavljen od osam do 11 i od 13 sati i 30 minuta do 16 sati i 30 minuta, zbog rekonstrukcije saobraćajnice, a van tih termina saobraćaj je regulisan semaforskom signalizacijom.

Na putu Pljevlja – Metaljka saobraćaj će zbog rekonstrukcije za sve vrste vozila biti obustavljen od devet do 11 i od 14 do 16 sati.

Zbog izgradnje magistralnog puta Cetinje – Nikšić, saobraćaj na regionalnom putu Cetinje-Čevo biće obustavljen od devet do 11 i od 13 do 15 sati, a u ostalom periodu dolaziće povremeno do prekida saobraćaja ne dužih od 15 minuta.

Na magistralnom putu M-3 Danilovgrad-Podgorica saobraća se jednom trakom naizmjenično na mjestima radova, a mogući su i kraći zastoji, ne duži od 15 minuta.

Zbog radova na magistralnom putu Podgorica-Tuzi zatvorena je jedna saobraćajna traka bulevara prema Tuzima.

Na magistralnom putu M-2, dionica Podgorica-Ribarevina, zbog asfalterskih radova u okviru investicionog održavanja puta promjijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova od sedam do 19 sati.

Na prvoj dionici auto puta Podgorica-Mateševo zabranjen je prolaz za vrijeme radova. Prolaz je jedino dozvoljen vozilima koja posjeduju propusnicu kompanije CRBC.

Na magistralnom putu M-3 dionica Šćepan Polje – Danilovgrad zbog presvlačenja puta saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

