U utorak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 24. septembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 13:30 sati: dom zdravlja u Ul. IV proleterske, Ul. Vuka Karadžića, zgrade na uglu ulica V. Karadžića i Marka Miljanova i naselje uz Ribnicu (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati: Gradsko pozorište (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, dio Donje Gorice – kolovrat, Ul. Pavla Mijovića, dio Ul. Ratnih veterana i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, Ulica 18. Jul, Ulica Bregalnička, dio ulice VII omladinske Brigade, Vladike Danila, Gola Strana, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća, Ulica Janka Vukotića, Plužinska, Mojsija Zečevića, Vladike Vasilija Patrovića, Branka Ćopića, naselje iza benziske pumpe Eko na Zlatici, Draževina, Buronji

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Tuzi / Zeta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Kodra, Dušići, dio Sukuruća, Lekovići, Vranj, Vladne, Dubrave, dio Mataguža prema Dubravama, fabrika čipsa

Zeta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, Prentina Glavica, Sige, Počijevka, Ćafa , dio Suka

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Gorica

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Ulica Nikole Lekića, dio Vojvode Boža, dio Hercegovaćke, dio Bajove i dio Bulevara

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Rezidencija (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dodoši

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Podmilogora, Trsa, Lica, Boričje, Boričko Brdo, Nedajno, Pišče, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Bezuje, Vrošnica, Mala Crna Gora

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Brijeg, Šćepan Polje, Paklice, Tara-Grab

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Seoca, Lukovo , Ćemenca, Donje Crkvice

Bar

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio korisnika na području Veljeg Sela, dio korisnika u Barskom polju – Perčobić i kamenolom u Zaljevu

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Sv.Nikola, Kolomza, Pistula, Gač, Repetiror Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sv Đurđe, Ćurke Sutjel, dio naselja Kodre

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Njivički put, područje oko ušća Sutorine, Njivice, Žvinje, HDL Laković, GP Kufin- Kobila

Tivat

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Seljanovo- Bokeljska ulica

Kotor

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Krivošije-Zvečava

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Kriva ulica-područje uz more, Jugodrvo-Livadice- područje uz put prema Bigovi

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Šuranj -Maceo, Jugooceanija

Rozaje

-u terminu do 9:00 do 14:30 sati: selo Grahovo

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice, Skić, Korita, Komarača, Meteh 1, Meteh 2, Jara, Babino Polje, Prnjavor, Malo Selo, RDC (Kofiljača), Đurička Rijeka, Bogajiće,Vojno Selo, Hakanje, Gropa,Jasenica, Hoti 1, Zabelja i Hoti 2

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Ulica JNA i Čekića Mahala

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Babino

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja, dio sela Zabrđe

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crvena lokva, Uloševina, Gornja Štitarica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Osredine, Zaboj, Crvena lokva

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 satzi: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Gornja Rovca

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Vrujca



Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Slatka

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Babića brijeg, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Ribarevine, Medanovići, Dubovo , Crhalj, Zaton, Goduša

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Lješnica

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Potoci, Pašića Polje, Femića krš, Žurena, Laholo, Brzava, Prijelozi, Kaševari, Zagrad, Kostići, Dubovo, Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Srđevac, Trubina

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

-u terminu od 11:00 do 18:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće, Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka , Potkovač.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS