I u srijedu zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 20. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: Zgrade u Ulica Meše Selimovića pored Škole Štampar Makarije

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: dio Drača- dio ul. Đečevića, Slobodana Škerovića i Vlada Martinovića

Tuzi

-u terminu od 9:00 do 20:00 sati: Ramza Ćafs, Drume, Vitoja, Božaj, granični prelaz i carina Božaj, Kremza, Spinja, Skorać, Barlaj, Helnica, Nabom, Traboin i Benzinska pumpa Vuksanlekići

-u terminu od 9:00 do 20:00 sati: Centar Tuzi – oko stadiona, Šipčanik, Plantaže – Šipčanik, Castelana, Dauti Komerc, TC Kovači, dio Karabuškog polja uz magistralu, dio Karabuškog polja oko džamije, dio Karabuškog polja prema Šipčaniku, OK pumpa, Dadi, Radon Petrol, Red Komerc, nekadašnja stočna pijaca, fabrika briketa (moguće isključenje)

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, dio Kosića, firma Farmont, firma MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kokotovac, dio Podglavica, Maljat, firma Megran, dio Kosić (kratkotrajna isključenja u nevedenom periodu)

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Baljački Do, Vitasojevići, Višnjića Do

-u terminu od 8:15 do 14:50 sati: Drenoštica, Vitasojevići, Cerovo, dio Bogetića

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja iza pijace i robne kuće

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Grdovići

Kotor

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Dobrota – Kriva ulica (područje ispod magistrale)

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Odze, Pelinska Rudina

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Dub, Nalježići, Pelinovo, Pipoljevac, Mirac, Koložun i Čavori – kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica, uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice i dio sela Laze

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: selo Zagorje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: selo Zagrad

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Oblo Brdo

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Jasenica i Hoti – Kratkotrajna isključenja

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grnčar – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje,Izvori i Martinovići

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Gornje Grančarevo, Bijeli Potok, Zminac, Potkrajci, Rakonje – Malo polje, Nedakusi, Ulica Muha Dizdarevića, Omladinska ulica, Bojišta, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Pavino polje, Božovića polje, Stožer 1 – Žuber

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva, Babića polje, Gornji Lepenac, Donji Lepenac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Ljevišta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sjerogošte, Međuriječje

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Bazna stanica (Ski centar 1600), Repetitor ‘Zekova glava’, tunel ‘Klisura’, mHE ‘Paljevinska’

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Šljuke, Vrba, Meljak, Višnjica, Zahum

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS