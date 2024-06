I u srijedu višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 12. juna , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Draževina, dio Podstrane, Popratnica, Kornet i Krusi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat, Karaula Poprat, dio Bera, dio Brskuta, dio Buronja, dio Gradca, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske, Savske, dio ulice Nikole Tesle, Ulica Ludviga Kube, Rovačka Ulica, ulica Petra Miljanića, Gola strana, Ulica 4.Jula, Ulica vladike Visariona Borilovića i pumpa , zgrade na Bulevaru Ivana Crnojevića i Beogradske

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Ulica Andrije Paltašićai i dio Ulica Neznanih junaka

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Dolovi Kovački , Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, , dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Orje Luke, Most Radovića

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Mandići, Ciglana

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do, Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane, Vulaši, Pro Monte, Velestovo, Markovina i Barjamovica, Monteks i Čevo

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bukovik, Krtine, Šljeme, Kuside, Stari Dvori, dio Vilusa

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Ul. Straševska, Ul. Željeznička, dio Kličeva

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Liman kod Redžepagića

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio bulevara Teuta, dio Ulcinjskog polja, Tehnomax, pekara Evropa

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Donji Štoj-4.jul

Bar

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio potrošača u naselju Bjeliši ispod pruge

-u terminu od 9:00 do 13:30 sati: Od 09,00 do 11,00 -Ostaje bez napajanja : Kasarna ”Pero Ćetković” , naselje Rena , Nafta.

Od 11,00 do 13,30 Ostaje bez napajanja : komplet naselje Rena

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: od dio potrošača na potezu od Crkve Gospa od Snijega do Dubokog dola, dio naselja Škaljari oko Štamparije

Tivat

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: neselje Đuraševića Obala -od Stare Račice do Maestrala

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: zgrade ispod OŠ “Milan Vuković”

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Vrbanj, Kruševice, Sitnica, Petijevići, Bijelići, Lazarevići, Mokrine, Kosić

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde, dio sela Mašte

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Zabrđe, Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica, Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, dio sela Trpezi, Kalica

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Komarača,Meteh,Jara i Babino Polje – Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Gropa

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Naselje Begluci, Dom Kulture i dio sela Dosuđa

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Majdan Kozare i Banđžov – Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Dacići

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Pobrsijevići, Stevanovac, Gojakovići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Crna Poda, Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Smrčje, Padež

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Jablanovo

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Medanovići, Rasovo, Ravna rijeka, Čokrlije, Njegnjevo

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ribarevine

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Lješnica

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Dobro brdo – Mioče

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Brajkovača

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Bolnica, Hotel Planinka, Hotel Žabljak, ul.Narodnih heroja, Jakova Ostojića, Vojvode Mišića, dio trga Durmitorskih ratnika, Junča Do, Restoran Javorovača, zgrada Sindikata, zgrada Policije, naselje Klaonica, dio ul. Mojkovačka, ul. Arsenija Gagovića, Novice Cerovića, Dio ul. Narodnih Heroja, upravna zgrada Šik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Nadgora

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ul. Narodne revolucije, Osnovna škola Boško Buha, Naselje C, benzinske pumpe, Autobuska stanica, Restoran i supermarket Franca, dio ul. Ratnih vojnih invalida, Velimira Jakića, zgrade u ul. Velimira Jakića, Restoran Oaza, stovarište Vektra, dio ul. Narodne revolucije, zgrade u ul. Skerlićevoj i zgrade u ul. Kralja Petra, Pumpa Mat Petrol, barake u Naselju C, Pumpe Eko i Ina, perionica auta, Sava osiguranje, Zračak Nade, dio ul. Vuka Karadžića, Srednjoškolski Centar, Osnovna škola Ristan Pavlović, dio ul. Voja Đenisijevića, ul. 20. Novembra, dio ul. Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska, zgrade u ul. Omladinskoj, dio ul. 37. Divizije, ul. Prijepoljska, naselje iza Pošte, dio ul. Ratnih vojnih invalida, Event Centar Taša, Naselje Potrlica, Romsko Naselje, Trlica, ul. Miloša Tošića, zgrada Uprave šumarstva, meterološka stanica, zgrada MUP-a, dio naselja u III Sandžačkoj, Repetitor Tvrdaš, zgrade u naselju Varoš, zgrade u naselju Zlodo, ul. Banijska, 37.divizije, Mirka Pejatovića – moguća isključenja u navedenom terminu u više intervala

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Crnci

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS