I u četvrtak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 16. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: dio Dahne, dajbabe i Botun (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 15 min)

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Manastir Dajbabe

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ulica Emila Zole, Casno-a, Viktora Igoa, Vuka Manđušića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ulica Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelouši, GSI, ZIP, dio Lazina,Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Begovine, Zip, Tomaševići (isključenja ne duža od 30.min. u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Povrhpoljina, Markovina, Donji Rsojevići, Kopito Petrovića i Šimšić

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Veleta, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo i Motel Sokolina (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 15 min)

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo i Sretnja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Grbe, Carine u Spužu, dio Spuža oko Škole, Azilanata i Ziks-a (kratka iskljucenja u navedenom periodu ne duža od 15min)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benziska pumpa Spuž

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Očinića Poljane i Borišići

Nikšić

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Trešnjevo

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Prisoja

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Klezna

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donja Klezna

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladimirske Krute

Budva

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Pržno

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Golubovina (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta po izvodu)

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio naselja Buljarica u blizini stare fabrike bentonita

Bar

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Đuričine Vode, Mirište, Orovo, Mirošica 2 H.Akapulko, ul Cara Lazara , Kosovska ulica i dio Lenjinove Ulice. (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta po izvodu)

Kotor

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Goranji Morinj, Bunovići, Bakoči, repaje i Svrčak

Tivat

-u terminu od 12:00 do 16:00 sati: Lamele Seljanovo, ulice Zagrebačka, Kotorska, Bokeljska, dio potrošača prema Crvenom Krstu

Berane-Andrijevica

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: selo Peovac

Berane-Petnjica

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati:Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Lepanac

Kolašin

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, ožnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljjevišta

-u terminu od 10:00 do 17:00 sati: Kos, Trebješica

Bijelo Polje

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Glibavac

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Loznice

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Pašića Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Gornja Lipnica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Donja Lipnica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Stožer 1-Žuber

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Kruševo

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Pruška

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Otilovići, Lukavice, Koši Do

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gačevića Dolina

Šavnik

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Tušinja

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Polar Star

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.