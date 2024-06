U utorak isljučenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 25. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati: Podgorica -u terminu od 7:00 do 16:00 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Bratonožićka i dio naselja oko groblja u Zagoriču, Gornja Vrbica, ulica Đura Cagorovića, stambeno poslovni kompleks ACTON Zeta -u terminu od 6:30 do 7:00 sati: dio Mojanovića (Velji Put), željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci, dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac, Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje i Rutoš, srednja škola Golubovci, Mataguži, dio Trešnjice, dio Balabana, Gošići i Odžino Polje, centar Golubovaca -u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod Danilovgrad -u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja) -u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Dolovi Kovačai , Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno -u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Suk, Osredina Cetinje -u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići Plužine -u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Podmilogora Nikšić -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Presjeka, dio Vilusa, Bukovik Mojkovac -u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Krstac, Šundeci, Podbišće, Gornji Lepenac Kolašin -u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Padež -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Rovca Bijelo Polje -u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Grab – Dauti -u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ribarevine, Lipnica, Potkrajci, Vrh, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Čokrlije, Strojtanica Rožaje -u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grahovo Plav -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Meteh,Jara i Komarača – Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh Gusinje -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe Berane -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Zagorje, dio sela Zabrđe -u terminu od 10:30 do 11:30 sati: ulice:Mojsije Zečevića,Svetog Save i Trinajestojulska Pljevlja -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Đurđevića Tara, Ski lift Žabljak -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Okruglica Šavnik -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela, Sirovac Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

