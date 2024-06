Živanović pojačao Podgoricu

Podgorica, (MINA) – Balša Živanović novi je košarkaš Podgorice, saopšteno je iz tog kluba.

Biće to njegov povratak u klub, nakon što je prije tri godine nosio dres Podgorice kao pozajmljen igrač Mornara.

Živanović je kazao da je odlučio da se vrati u Crnu Goru i Podgoricu, najviše da bih se vratio u takmičarski ritam.

“Posljednja tri – četiri mjeseca nijesam mnogo igrao u FMP-u, tako da mi je sada bitno da se vratim u pravi ritam. Radujem se povratku, spreman sam za nove izazove, jer smatram da je ovo jedan novi izazov za mene”, kazao je Živanović.

Mladi plejmejker karijeru je počeo u Mornaru iz Bara, a minulu sezonu proveo je u FMP-u.

Živanović je drugo pojačanje podgoričkog kluba za narednu sezonu, nakon Pavla Đurišića.

