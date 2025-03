Za sufinansiranje sportskih organizacija 3,55 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Glavni grad će za sufinansiranje sportskih organizacija u 2025. godini izdvojiti 3,55 miliona EUR, saopšteno je iz Sekretarijata za sport.

Navodi se da se time jasno potvrđuje briga o sportskim klubovima čiji je osnivač Glavni grad, kao i podrška ostalim sportskim organizacijama sa sjedištem u Podgorici.

“Ta sredstva pokrivaju ključne troškove – za takmičenja, nabavku sportske opreme, zakup terena za treninge i održavanje utakmica, obuku stručnog kadra, organizaciju sportskih događaja i održavanje sportskih objekata”, stoji u saopštenju.

Saopšteno je i da Sekretarijat za sport kontinuirano podržava inkluzivni razvoj sporta, posebno podstičući bavljenje sportom među djecom, omladinom, ženama i osobama s invaliditetom.

“Značajno su povećana izdvajanja za sportske organizacije čiji osnivač nije Glavni grad – sa 100 hiljada u 2022. na 250 u 2023., pa na 400 hiljada u 2024, uz planirano dalje povećanje u 2025. godini”, stoji u saopštenju.

Iz Sekretarijata za sport podsjećaju da je Konkurs za raspodjelu sredstava u toku.

“Sekretarijat za sport prepoznaje važnost ulaganja u talentovane sportiste, omogućavajući im ostvarenje ciljeva i doprinos uspjesima Crne Gore na domaćim i međunarodnim takmičenjima”, piše u saopštenju.

“U 2025. godini već je realizovana dodjela termina sportskim organizacijama u DOO Sportski objekti, čiji je osnivač Glavni grad, a koji gazduje sportskim objektima. Odlukom o dodjeli termina za održavanje treninga na Gradskom stadionu pod Goricom i odlukom o dodjeli termina sportskim organizacijama u DOO Sportski objekti Podgorica, dodijeljeni su termini u vrijednosti od 1,19 miliona EUR”, stoji u saopštenju.

Najavljeno je i da će Glavni grad organizovati i veliki broj sportskih manifestacija za čiju namjenu je opredijeljeno 193 hiljade EUR.

“Glavni grad potvrđuje svoju ključnu ulogu u razvoju sporta i podršci lokalnim sportskim organizacijama”, stoji u saopštenju.

